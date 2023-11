Superbe offre du Black Friday pour ce moniteur gaming incurvé Dell 27″ (144 Hz)

Le Black Friday est l'occasion idéale pour changer son équipement gaming à moindre coût. Le moniteur Dell S2721HGFA, doté d'une dalle incurvée de 27 pouces rafraîchie à 144 Hz, est par exemple vendu à seulement 165 euros au lieu de 229 euros sur Amazon.

Si vous souhaitiez attendre le Black Friday afin de refaire votre setup gaming sans y laisser un rein, votre patience pourrait bien être récompensée. Vous pourrez par exemple mettre la main sur le moniteur Dell S2721HGFA, muni d’une dalle incurvée de 27 pouces et rafraîchie à 144 Hz, pour moins de 170 euros, et profiter de parties réactives et bien fluides sans avoir eu l’impression de s’être ruiné pour cela.

Les points forts du Dell S2721HGFA

Une dalle incurvée (1500R) de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatibilité avec FreeSync Premium et G-Sync

Initialement affiché à 229 euros, le moniteur gaming Dell S2721HGFA est désormais affiché à 165 euros sur Amazon.

Une dalle incurvée pour maximiser l’immersion

L’immersion est une caractéristique très recherchée par les joueurs, qui apprécient généralement que leur regard soit enveloppé pour ne manquer aucun détail dans le jeu et rester concentré. Un avantage permis par les dalles incurvées, comme celle du Dell S2721HGFA présenté ici. Ce dernier embarque en effet un écran doté d’une courbure de 1500R, ce qui renforce la perception de la profondeur, ce qui est particulièrement apprécié dans des jeux de simulation réalistes par exemple. Cette immersion est encore plus renforcée par les bordures très fines qui encadrent l’écran sur trois côtés.

Pour en dire un peu plus sur cet écran, justement, on a ici droit à une dalle de 27 pouces en Full HD (1 920 x 1 080). On aurait tout de même aimé une résolution 2K (2 560 × 1 440) pour avoir une meilleure qualité d’image sur une telle diagonale, le Full HD paraissant vraiment juste pour que les images soient très bien détaillées. On se console avec la présence de la technologie d’affichage VA, qui promet des couleurs vives, de larges angles de vision et un excellent rapport de contraste.

Fluidité et réactivité au programme

Pour que les gameuses et gamers puissent enchaîner les combos nerveux sans accroc, le Dell S2721HGFA permet de profiter d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit la promesse d’un affichage très fluide lors des sessions de jeu et d’un confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement, et vous serez parés pour vos parties grâce à une bonne réactivité. On appréciera aussi les orifices d’aération au dos de l’écran qui permettent d’améliorer la dispersion de la chaleur durant les parties, ce qui est plutôt rassurant pendant les sessions de jeux gourmandes en ressources.

Ce modèle est par ailleurs compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, qui se chargent de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties. Enfin, concernant sa connectique, celle-ci se compose de deux ports HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2 et d’une sortie casque.

