Ce VTT électrique Decathlon taillé pour la randonnée est à prix canon pendant le Black Friday grâce à cette offre en reconditionné

Le Decathlon Rockrider E-ST 500 est un VTT électrique idéal pour les randonnées. Son prix de base étant très élevé, mieux vaut opter pour la version reconditionnée tout à fait efficace, mais surtout moins chère. Pendant le Black Friday, vous pourrez par exemple l'obtenir pour 1 199 euros au lieu de 1 699 euros chez Upway.

Si les vélos à assistance électrique sont le plus souvent utilisés pour des déplacements en ville, certains sont davantage taillés pour la randonnée et les terrains plus irréguliers en pleine nature. C’est par exemple le cas du Decathlon Rockrider E-ST 500, tout à fait adapté au dénivelé, et idéal pour les débutants. Son principal point noir ? Son prix de base, très élevé. D’où l’utilité d’opter pour une version reconditionnée avec soin, qui a l’avantage d’être bien moins chère (en plus de permettre de faire un geste pour la planète en ne rachetant pas du neuf). Le Decathlon Rockrider E-ST 500 profite ainsi d’une réduction de 29 % en plein Black Friday.

Ce que propose le Decathlon Rockrider E-ST 500

Une utilisation facile sur des parcours vallonnés

Des roues de grande taille (29″)

Une bonne batterie

Initialement affiché à 1 699 euros, le Decathlon Rockrider E-ST 500 est désormais proposé à 1 199 euros en reconditionné chez Upway. Ce VAE est proposé en taille L (1m70-1m85), présente quelques rayures sur le cadre et les composants et son kilométrage s’élève à 1 202 km, même si le moteur a été troqué contre un neuf. Notez que vous aurez aussi droit à des aides à l’achat de la part de l’État ou de votre collectivité territoriale.

Un modèle tout terrain pour les débutants

Le Decathlon Rockrider E-ST 500 se présente comme un VTT électrique capable de circuler sur des parcours vallonnés et en moyenne montagne, ce qui en fait un modèle idéal pour les randonnées. Il se doit donc d’être rigide. Comme la majorité des VTT, son cadre est fermé, ce qui apporte plus de solidité à l’ensemble. Mais attention, cette conception oblige à lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo, une contrainte que l’on n’a pas avec les cadres ouverts.

De plus, on peut aussi compter sur des roues de très grandes tailles. Ses pneus de 29 pouces sont ainsi capables de gommer les imperfections du sol, permettent d’atteindre des vitesses élevées sans risquer de perdre le contrôle et de rouler vite et longtemps sans devoir relancer le VAE trop souvent. Mais attention, il vous faudra un bon coup de pédale pour démarrer le vélo avec de si grandes roues. Par ailleurs, le Rockrider E-ST 500 est dit « semi-rigide », donc équipé uniquement d’une suspension avant. Idéal pour les débutants, donc, mais moins pour les VTTistes confirmés fans de parcours plus extrêmes.

Une conduite efficace

Côté puissance, le Decathlon Rockrider E-ST 500 s’appuie sur un couple de 35 Nm. Pour des terrains vallonnés, un couple de plus de 50 Nm aurait été plus adapté, mais si les routes de randonnées que vous empruntez ne sont pas trop irrégulières, cela devrait faire l’affaire. Attention tout de même aux pentes, qui pourraient être difficiles à gravir. Le moteur est par ailleurs logé dans la roue arrière, ce qui est bien plus discret. Les vitesses sont de leur côté au nombre de 9. Pour ce qui est du freinage, le Rockrider E-ST 500 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants.

Concernant l’autonomie de ce Rockrider E-ST 500, sa batterie de 420 Wh lui permet de tenir entre 40 et 45 km en terrain montagneux, ou encore 50 km et 70 km sur des terrains vallonnés sur une seule charge.

Lire aussi

Quelle est la meilleure trottinette électrique à choisir en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.