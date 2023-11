Le Black Friday déduit 500 € sur ce VTC électrique premium de chez Décathlon

La Black Friday Week est l'occasion de faire de bonnes affaires sur nombre de produits high-tech, des smartphones aux casques audio en passant par les ordinateurs portables et les consoles de jeux vidéo. Les véhicules électriques sont également concernés tels que ce VTC Decathlon Stilus E-Touring qui voit son prix dégringoler de 3 499 euros à 2 999 euros, sans compter les aides qu'il est possible d'obtenir pour l'achat de ce type de véhicule.

Avis aux amateurs des longues balades en plein air et des grands espaces verts ! La Black Friday Week s’est également attaquée aux vélos électriques haut de gamme de Decathlon et malgré sa puissance, ce Stilus E-Touring s’est fait rattraper par les promotions. Conçu avec un moteur Bosch, une batterie PowerTube 750 du même constructeur et doté du statut de VTC, il est parfait pour profiter de week-ends en pleine nature. Chez Decathlon, ce modèle récent de VTC électrique profite d’une réduction de 500 euros.

Ce qu’il faut retenir du Decathlon Stilus E-Touring

Un puissant moteur Bosch avec un couple de 85 Nm

Une autonomie pouvant atteindre 130 km

Une capacité de 145 kg idéale pour les randonnées

Au lieu de 3 499 euros habituellement, le Decathlon Stilus E-Touring est maintenant disponible en promotion à 2 999 euros chez Decathlon. Retenez qu’il est possible de demander des aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule et faire ainsi des économies supplémentaires.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Stilus E-Touring. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Stilus E-Touring au meilleur prix ?

Un VTC taillé pour les longues escapades

Le Stilus E-Touring n’est pas un vélo conçu pour les personnes en quête de performances sportives mais plutôt des longues randonnées. Ce VTC est doté d’un cadre bas en aluminium qui facilite l’enjambement. S’il donne une impression de robustesse, c’est moins le cas concernant le confort étant donné qu’il adopte une fourche rigide conçue pour supporter sa capacité maximale de 145 kg. Seules les roues de 29 pouces absorbent les chocs, mais rappelons qu’il s’agit là d’un VTC et non d’un VTT.

Si le Decathlon Stilus E-Touring est reconnu pour son aptitude à la randonné, c’est notamment pour sa capacité maximale de 145 kg (vélo et conducteur inclus). Le porte-bagage livré par défaut peut supporter jusqu’à une charge de 27 kg et il est possible de rajouter un autre porte-bagage à l’avant, accroché à la fourche, et un dernier à installer sur le guidon. On retrouve également un garde-boue à l’arrière ainsi que des feux avant et arrière Spaninga. Enfin, ce VTC est doté d’un écran de navigation affichant des informations relatives à la conduite telles que l’autonomie restante.

Un moteur Bosch pour partir à l’aventure

Le Decathlon Stilus E-Touring embarque un moteur Bosch Performance Line CX capable de délivrer un couple de 85 Nm, il s’agit du modèle le plus haut de gamme du constructeur allemand et il est rare de le trouver sur un vélo à ce prix. Il délivre une puissance maximale de 600 W et permet de pédaler facilement et de manière fluide jusqu’à 25 km/h. Avaler les pentes n’est qu’une formalité avec une telle puissance mais rappelons qu’il s’agit là d’un VTC, ce moteur serait presque un poil trop puissant pour ce type de vélo.

Enfin, ce VTC électrique embarque une batterie PowerTube 750 d’une capacité de 750 Wh, il s’agit là de la meilleure batterie de la gamme PowerTube de Bosch. Grâce à elle, le Decathlon Stilus E-Touring est capable d’atteindre une autonomie de 130 km en mode Éco. Les 100 km sont facilement atteignables en roulant à vitesse modérée et sur les terrains plats, c’est plus compliqué sur les parcours avec du dénivelé. Pour recharger entièrement la batterie, il faut compter un peu moins de 6 heures.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.