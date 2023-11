Decathlon profite du Black Friday pour déstocker son vélo électrique abordable

Pour l'achat d'un vélo électrique, il faut généralement débourser plus de 1 000 euros, mais c'est sans compter sur le Black Friday qui fait baisser le prix du Decathlon Elops 900 E à 999 euros, contre 1 299 euros de base.

Bien équipé (béquille, porte-bagages, garde-boue), joli à regarder et confortable, le Decathlon Elois 900 E est un bon vélo électrique pour se déplacer en ville. Son autonomie est d’ailleurs très satisfaisante pour les personnes qui se déplacent quotidiennement. Pour les intéressés, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, il se négocie 300 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Decathlon Elops 900 E

Un vélo électrique bien équipé et simple à utiliser

Une transmission fiable

Une belle autonomie et une batterie amovible

Le vélo électrique Decathlon Elops 900 E est au départ vendu à 1 299 euros, mais durant le Black Friday, on le trouve en promotion à 999 euros sur le site du constructeur. On trouve aussi le modèle Elops LD 500 en promotion à 1 299 euros au lieu de 1 499 euros chez Decathlon.

En quoi le Decathlon Elops 900 E est un bon VAE ?

Le Decathlon Elops 900 E est un vélo électrique plutôt élégant, avec son effet mat et son look inspiré des vélos hollandais. Ce modèle plutôt lourd avec ses 26 kg, ne déçoit pas niveau équipement avec sa fourche suspendue et une Suntour Nex d’un débattement de 63 mm. Cela permet de ne pas ressentir les chocs et d’avoir une sensation plus agréable lorsque l’on roule sur des routes abîmées. Sa selle large est agréable, et ses pneus de 28 pouces, absorbent les aspérités de la route. D’autres équipements sont bien au rendez-vous : garde-boue efficace, porte-bagages avec élastiques assez serrés, béquille, réflecteurs, lumière et sonnette.

Concernant la conduite, le Elops 900 E est un vélo électrique taillé pour le déplacement urbain, et non pour la conduite sportive. Il peut rencontrer quelques difficultés pour gravir des côtes moyennes et donc stagner à 20 ou 21 km/h. Quant aux freins, ici à disque mécanique, manquent de mordant, mais sont corrects. Enfin, son autonomie de 50 km est très satisfaisante pour quiconque se déplace quotidiennement. Mention spéciale pour sa capacité à calculer avec une grande justesse les parcours et le nombre de kilomètres restants, ce qui permet de mieux gérer ses recharges. La batterie de 417 Wh est quant à elle amovible et met 3 h 30 environ pour se recharger.

N’hésitez pas à lire notre test sur le Decathlon Elops 900E pour en savoir plus.

