Ce SSD 2 To idéal pour booster son PC ou sa PS5 est à -58 % pendant le Black Friday

Les personnes qui ont profité du Black Friday pour s'offrir une PS5 devront se résoudre à ce type d'achat un jour ou l'autre : un SSD NVMe pour étendre l'espace de stockage de la console. Le Crucial P5 Plus étant un modèle compatible, autant profiter de la promotion sur sa version de 2 To qui fait chuter son prix à seulement 104,99 euros chez Amazon.

Que l’on ait profité du Black Friday pour s’offrir une PS5 ou qu’on en ait déjà une, le manque d’espace de stockage est un problème auquel on est confronté un moment ou l’autre. Pour y remédier, Sony a ajouté un slot à sa console pour y installer un deuxième SSD, mais ce dernier doit répondre à une liste de critères pour être compatible. Coup de bol, le Crucial P5 Plus répond favorablement aux requis et sa version de 2 To profite en ce moment d’une réduction de 58 %.

Le Crucial P5 Plus en bref

Des performances qui le rendent compatibles avec la PS5

Une version qui embarque un dissipateur thermique

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu d’un prix barré de 251,99 euros, le Crucial P5 Plus (2 To) est maintenant disponible en promotion à 104,99 euros chez Amazon. La version avec dissipateur thermique est également en promotion à 114,99 euros chez le même marchand.

Un SSD parfait pour booster le stockage de la PS5

La PS5 est dotée d’un espace de stockage de seulement 667 Go pour accueillir les jeux, ce qui est trop peu au regard du poids des derniers titres AAA. Heureusement, le Crucial P5 Plus fait partie des SSD NVMe compatibles avec la console de Sony, tout d’abord grâce à son interface PCIe 4.0. Avec sa capacité de stockage de 2 To, soit de 2 000 Go, il y a de quoi installer plusieurs dizaines de jeux supplémentaires. Pour les personnes qui craignent l’idée de bidouiller leur console, nous avons rédigé ce tuto d’installation à suivre pas à pas.

En plus de bonnes performances et de dimensions adéquates pour rentrer dans le slot, un SSD doit être doté d’un dissipateur thermique pour fonctionner efficacement dans la PS5. La console de Sony peut pas mal chauffer par moments et cela entraîne une baisse des performances du SSD si la chaleur prend du temps à s’évacuer. On ne peut donc que conseiller le Crucial P5 Plus avec un dissipateur thermique s’il est destiné à une PS5, grâce à ce dispositif, le SSD ne subit pas la chauffe et les performances n’en pâtissent pas.

Mais aussi redonner un coup de fouet à son PC

Le Crucial P5 Plus fonctionne aussi sur les PC et convient surtout aux configurations haut de gamme qui ont besoin de hautes performances pour traiter beaucoup de données en même temps. Ce SSD NVMe annonce une vitesse de lecture séquentielle de 6 600 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 5 000 Mo/s, c’est parfait pour lancer des jeux lourds ou transférer des fichiers lourds en quelques secondes. C’est tout l’intérêt des SSD NVMe qui sont plus de dix fois plus rapides que les SSD SATA.

Afin de rassurer les potentiels acheteurs sur la fiabilité du P5 Plus, Crucial assortit son SSD d’une garantie constructeur de 5 ans, de quoi être serein un long moment. De plus, le constructeur américain communique une durée de vie de 600 TBW par To de stockage, elle est donc de 1 200 TBW pour cette version de 2 To. Cette donnée signifie que le Crucial P5 Plus commence à montrer des signes de dysfonctionnement après avoir écrit 1 200 To de donnée, ce qui n’est théoriquement pas réalisable en une paire d’années par un utilisateur lambda.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.