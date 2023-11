PS5 Slim : Sony lance sa nouvelle console en France, mais où la précommander au meilleur prix ?

Cela fait des mois qu'elle était attendue et ce ne devrait être maintenant plus qu'une question de jours avant qu'elle ne soit disponible chez les enseignes high-tech. La PS5 Slim est prochainement disponible en précommande et pourra sans aucun doute trôner sous le sapin de Noël, mais il faudrait d'abord savoir où l'obtenir. Voici où précommander la PS5 Slim dans ses éditions Standard et Digital.

La nouvelle PS5 Slim est déjà sortie dans les commerces outre-Atlantique et aujourd’hui encore, elle continue de se faire cruellement attendre en France. Mais désormais, ce n’est plus qu’une question de jours, voire d’heures, avant qu’elle ne pullule chez nos marchands préférés. Annoncée comme étant une version plus compacte et légère, la PS5 Slim propose moins de différences avec la console originale que ce que l’on pensait au départ, mais il n’empêche qu’elle cache bien des surprises.

Où précommander la PlayStation 5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim Standard est annoncée à 549,99 euros tandis que l’édition Digital est à 449,99 euros, soit les mêmes prix que les modèles classiques.

Sony a communiqué officiellement la date de sortie de la PlayStation 5 Slim, fixée au vendredi 24 novembre 2023, mais certains marchands ont déjà partagé des opérations promotionnelles sur les précommandes, tels que la Fnac. Du 24 au 27 novembre, pour l’achat d’une console avec un accessoire ou un jeu, l’enseigne française offre 10 % du montant en carte-cadeau.

D’autres e-commerçants s’aligneront sûrement à l’offre précédemment citée. Vous pouvez ainsi retrouver tous les e-commerçants qui vendent les différentes PS5 Slim dans les tableaux ci-dessous.



Et la PS5 Fat ?

Le lancement de la PS5 Slim s’accompagne d’un déstockage de l’ancien modèle. Celui-ci reste plus intéressant pour le moment que la nouvelle version, les différences ne justifiant pas la différence de prix actuelle. Voici les meilleures offres disponibles actuellement sur la PS5 première du nom :

Que doit-on attendre des PlayStation 5 Slim ?

La PS5 Slim a déjà eu l’occasion de se dévoiler à plusieurs reprises et les premières constatations indiquent que cette console n’est pas aussi « slim » qu’elle veut nous le faire croire. Par rapport à la PS5 classique, elle ne perd que 3,2 cm de hauteur et 700 grammes, ce qui fait qu’elle est toujours plus grande que la PS4 Pro. De plus, le nouveau support à acheter à part (pour 29,99 euros) afin qu’elle tienne debout est plus large, autant dire qu’il faut aménager un minimum de place pour l’installer dans votre salon sur un meuble TV. Au moins, la PS5 Slim est plus stable que la version classique.

Il ne devrait pas y avoir de changements significatifs au niveau des performances puisque la puce reste la même que celle de la PS5 classique. Quelques changements ont toutefois été opérés au niveau du système de refroidissement avec des dissipateurs plus compacts et un backplate légèrement moins grand. Le youtubeur Dave Lee a soumis la PS5 classique et la PS5 Slim a un test de chaleur et il en est ressorti des températures similaires, ce qui va à l’encontre de la raison d’être des consoles Slim de Sony censées être moins énergivores et calorifères que les consoles classiques.

Malgré cela, la PS5 Slim a tout de même quelques nouveautés bienvenues à présenter. Pour commencer, un SSD qui passe de 825 Go à 1 To, ce qui signifie plus d’espace pour les jeux, d’autant plus que Sony a laissé un deuxième emplacement SSD M.2 afin d’étendre encore le stockage. Autre différence qui peut lui donner un avantage : le lecteur de disque amovible est optionnel à l’achat, il est donc possible d’acheter une édition Digital au départ et acheter le lecteur de disque plus tard, celui-ci pouvant fonctionner sur plusieurs consoles. Attention, cela vous reviendra plus cher au final.

Une dernière bonne nouvelle pour finir : la PS5 Slim devrait avoir un indice de réparabilité très élevé. Elle est encore plus ouverte à la bidouille que la PS5 classique. Que ce soit pour remplacer le lecteur de disque ou installer un deuxième SSD, le processus est simple et ne nécessite qu’un tournevis et un peu d’huile de coude. Même le système de refroidissement et la carte mère sont accessibles, donnant l’occasion aux as du bricolage de se livrer à des réparations moins coûteuses.

Afin de découvrir les autres offres sur les consoles en général, nous vous conseillons de consulter notre sélection spéciale gaming des offres pour le Black Friday, ou notre guide d’achat dédié aux jeux vidéo.

