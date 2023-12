C’est comme si c’était déjà Noël avec cette barre de son Samsung à moitié prix

Il est aujourd'hui possible de trouver des barres de son efficaces, car capables de diffuser un son 3D bien immersif, à de très bons prix. C'est notamment le cas de la Samsung HW-Q60C, qui peut en ce moment vous revenir à 189 euros chez Amazon au lieu de 399 euros grâce à une ODR.

Les barres de son capables de simuler un son surround 3D figurent naturellement parmi les meilleures références sur le marché, tant l’immersion qu’elles offrent est agréable devant nos films et séries. La Samsung HW-Q60C rentre justement dans cette catégorie grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Nul besoin d’ailleurs de se ruiner pour l’acheter, puisqu’elle peut en ce moment vous revenir à moins de 200 euros grâce à une ODR.

Les points essentiels de la Samsung HW-Q60C

Une barre de son compatible DTS Virtual:X et Dolby Atmos

Un caisson de basse sans fil et sept haut-parleurs intégrés

Le système Q-Symphony embarqué

D’abord proposée à 399 euros, puis réduite à 280 euros, la barre de son Samsung HW-Q60C peut désormais vous revenir à 189 euros chez Amazon grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 9 janvier 2024.

Un son surround qui se diffuse dans toute la pièce

Comme un grand nombre de barres de son Samsung, le modèle HW-Q60C est capable de simuler un son surround 3D grâce à la technologie DTS Virtual:X. Cette dernière donne au son une dimension plus verticale, lequel peut également se diffuser dans toutes les directions. Le nec plus ultra pour que l’utilisateur soit bien enveloppé et profite d’une expérience vraiment immersive. Ajoutons à cela la présence du Dolby Atmos, qui promet lui aussi un son vaste et riche.

Histoire de rendre le son plus profond et les basses plus présentes, Samsung a accompagné sa barre de son d’un caisson de basse. La barre de son 3.1ch embarque aussi pas moins de sept haut-parleurs, dont un central. Ces derniers diffusent ainsi le son vers les murs et le plafond de la pièce, ce qui lui permet de rebondir dans la direction de l’utilisateur.

Le Q-Symphony pour une meilleure expérience

D’autres fonctionnalités sont présentes pour améliorer l’expérience sonore des utilisateurs, à l’image de la fonction Q-Symphony. Cette dernière se charge de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée et une meilleure puissance sonore. L’Adaptative Sound Lite s’occupe quant à lui d’analyser les scènes d’un film ou d’une série pour optimiser l’audio et rendre les voix plus claires. Un mode Jeu est aussi disponible pour les gamers.

Enfin, côté connectique, on a droit à une sortie HDMI et à du HDMI CEC et ARC. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont aussi disponibles pour associer plusieurs appareils si besoin. Le Bluetooth multipoint, utile pour connecter deux appareils simultanément, est aussi de la partie, de même que la fonction Tap Sound qui permet de coupler son smartphone Android à la barre de son en un simple contact.

