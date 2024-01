Xiaomi profite de la nouvelle année pour baisser le prix de son nouveau bracelet connecté

Pour bien commencer l'année, Xiaomi baisse le prix de son récent bracelet connecté à 39 euros au lieu de 49 euros au départ.

Dernière référence de Xiaomi en matière de bracelets connectés, le Smart Band 8 conserve l’excellent rapport qualité-prix de ses prédécesseurs. Ce tracker convient parfaitement pour les débutants ou amateurs de sport qui souhaitent suivre leur activité physique quotidiennement sans se ruiner. En ce moment, il devient encore plus abordable grâce à cette remise de 20 %.

Pourquoi choisir le Xiaomi Smart Band 8 ?

Pour son grand écran Amoled lumineux

Pour ses fonctionnalités pertinentes

Pour son excellente autonomie

Disponible à 49,99 euros à sa sortie, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 s’affiche actuellement en promotion à 39,99 euros sur le site du constructeur.

En quoi le Xiaomi Smart Band 8 est-il intéressant ?

Pour un objet entrée de gamme, Xiaomi ne lésine pas sur le design de son petit tracker d’activité. Il offre deux systèmes d’accroche plus originaux, l’un fait office de collier, et prend la forme d’un pendentif, et l’autre, est dédié pour la course à pied, il s’accroche à votre chaussure pour votre séance de running. Il garde son format de pilule allongée avec un écran Amoled de 1,62 pouce pour une belle surface d’affichage avec une belle luminosité. De multitude de cadrans sont proposés comme le Sudoku, 2048 ou le flipper, et donne la possibilité de s’y essayer directement au poignet.

Il est capable de comptabiliser le nombre total de pas effectués sur la journée et d’enregistrer vos parcours sportifs, mais en utilisant le GPS du smartphone, vu qu’il en est dépourvu. Lors de notre test, sachez que le capteur de fréquence cardiaque s’est avéré peu précis… Autrement, il peut mesurer le niveau de stress ainsi que le suivi du sommeil et ses différentes phases. Enfin, avec une utilisation classique, la montre a perdu la moitié de sa batterie au bout de sept jours. Un bon score, mais qui viendra chuter rapidement avec des paramètres plus gourmands comme l’écran en mode always-on et de nombreux entraînements.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 8.

