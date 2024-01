Le Google Pixel 8 a enfin le rapport qualité-prix qu’on attendait grâce aux soldes

Le Google Pixel 8 est sorti à un prix plus élevé que son prédécesseur, ce qui a pu en freiner plus d'un… Heureusement, les soldes d'hiver rattrapent le coup en le proposant à un prix plus doux : 649 euros, contre 799 euros au départ.

Avec une hausse de prix par rapport à son prédécesseur, le nouveau Google Pixel 8 devrait pourtant trouver son public. Ce modèle plaira aux fans de petits téléphone, qui ont besoin d’un excellent smartphone photo tout en profitant d’une bonne expérience logicielle et pour un bon moment. À l’occasion des soldes, il devient plus recommandable grâce à cette remise de 150 euros sur son prix.

Les points à retenir sur le Google Pixel 8

Son format mignon et son bel écran 120 Hz

Ses fonctionnalités IA et la Pixel Experience au top

Son capteur principal solide

Lancé à 799 euros, le Google Pixel 8 se trouve en promotion durant les soldes : 649 euros sur Amazon.

Pourquoi choisir le Google Pixel 8 ?

Cette huitième génération arrive à être encore « plus mignon » que le Pixel 7, en proposant des tranches plus arrondi et une taille d’écran plus petit. La prise en main est un peu plus agréable, et les finitions sont réussies. À l’avant, son écran Amoled en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) est capable d’afficher un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Une nouveauté qu’on accueille avec grand plaisir, surtout quand certains constructeurs (spoiler : Apple…) s’entête à proposer sur leur appareil un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Au niveau des performances, sa puce Tensor G3 ne permet pas de lancer certains jeux gourmands dans de bonnes conditions, et à tendance à chauffer. On va plutôt l’apprécier pour la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 14, particulièrement fluide et très agréable. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! Sur la photo, il est efficace et précis avec de jolies couleurs et fidèles. Enfin, son autonomie est correcte. Il peut tenir une journée et demie d’utilisation, sans plus. Quant à la recharge, elle est plutôt lente : une heure et demie pour passer de 10 à 100 %

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test sur le Google Pixel 8.

