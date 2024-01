Le meilleur forfait mobile du moment, c’est Free qui le propose avec son offre 140 Go

Vous cherchez le forfait mobile sans compromis ? Nous estimons que celui de 140 Go chez Free est clairement celui qui coche toutes les cases, surtout au prix de 12,99 euros par mois, sans engagement.

Free est clairement en position de force en ce moment dans le milieu des forfaits mobile en France. Les prix ont augmenté chez tous les gros opérateurs sauf les siens qui proposent même depuis quelques mois des enveloppes de données 4G et 5G plus importantes avec même des fonctionnalités et des avantages en plus. Par exemple, le forfait de 140 Go à 12,99 euros par mois est franchement l’un des meilleurs de sa catégorie, autant en profiter tant qu’il est là.

Que propose ce forfait 4G chez Free ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 140 Go en France et 18 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an sans engagement et 250 Go en 5G/4G+ par la suite

En ce moment, le forfait mobile Free de 140 Go est disponible au prix de 12,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 250 Go de data.

Des communications illimitées, en Eupore et vers l’international

Avant de parler data en 4G, il faut savoir que ce forfait est illimité côté communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G de 250 Go qui propose des destinations internationales incluses comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël.

Bien assez de données pour tous vos usages

Free propose cette fois-ci un forfait plus gonflé en data que l’offre précédente pour que vous puissiez profiter encore plus de votre environnement numérique mobile. On pense notamment au streaming de vidéo ou à la navigation sur les réseaux sociaux et même au téléchargement de contenu. Si vous êtes abonné Freebox Pop, vous pouvez également profiter de votre bouquet TV sur votre mobile via l’application Oqee. Enfin, si besoin, n’hésitez pas à utiliser le partage de connexion de votre mobile pour en faire profiter votre entourage.

Autre avantage : l’application Free Ligue 1 est proposé gratuitement et c’est un bon point pour les fans de foot français qui peuvent avoir accès aux matchs en différés avec du contenu exclusif sans avoir à payer un abonnement en plus. Pour l’Europe et les DOM, Free mobile a prévu une enveloppe de 18 Go pour que vous puissiez profiter de la data à l’étranger. Cette enveloppe est proposée en plus et n’est pas décomptée du forfait de base comme chez certains opérateurs.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

