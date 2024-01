Pour s’équiper à petit prix, ce Chromebook HP soldé à -50 % est idéal

Si vous cherchez un PC portable très abordable, se tourner vers les Chromebook est une bonne solution. Ils ont l'avantage d'être efficace pour de la bureautique, d'être fluide et pas cher, comme ce HP 14a-na0005sf qui chute à 179 euros au lieu de 229 euros au départ.

Bien que le constructeur HP nous ait habitués à des PC portables plutôt haut de gamme avec sa famille Envy, la firme n’oublie pas les plus petits budgets et propose également d’excellents Chromebook. Ce sont des ordinateurs portables tournant sous Chrome OS, parfaits pour de la navigation web et la bureautique. Le HP 14a-na0005sf fait partie des plus abordables, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de 160 euros pendant les soldes.

Pourquoi choisir ce laptop HP ?

Un laptop léger et compact

Un OS fluide et agréable à utiliser : ChromeOS

Une machine endurante

Proposé au départ à 339 euros, le laptop HP Chromebook 14a-na0005sf se trouve actuellement en promotion à 229 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 50 euros, le PC portable tombe à 179 euros.

Une conception simple, mais soignée

Le HP Chromebook 14a-na0005sf est une machine entrée de gamme qui soigne son design. Ce modèle joue la sobriété avec son châssis en aluminium gris et offre un format compact, grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,4 kg. Pratique pour les personnes souvent en déplacement. Quant à son écran de 14 pouces, il affiche une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) avec des bordures plutôt fines sur les côtés. Il y a même des haut-parleurs signés Bang & Olufsen pour améliorer l’expérience audio.

Les (télé)travailleurs et des étudiants, vont surtout apprécier son autonomie. Sa batterie lui assure une autonomie allant jusqu’à 14 heures, d’après la marque. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, sachez que le PC portable est capable de récupérer la moitié de son énergie en 45 minutes.

Une config légère, mais suffisante pour de la bureautique

On le sait, la plupart des Chromebook ne sont pas des bêtes de puissance. C’est donc sans surprise que l’on découvre sur ce HP 14a, un processeur Intel Celeron (N4120) avec 8 Go de RAM. Ce n’est pas la plus performante, mais cette configuration suffit amplement pour les besoins du quotidien, que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle. Elle suffit pour exécuter des tâches de bureautique basiques, regarder des vidéos ou encore naviguer sur le web. Quant au stockage, les 128 Go de stockage en eMMC peuvent être vite vous limiter si vous avez besoin de sauvegarder des fichiers volumineux.

Son véritable point fort reste son système d’exploitation, ChromeOS. Cet OS plaît pour sa simplicité d’utilisation et sa fluidité. Centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store, vous pourrez télécharger directement les applications que vous souhaitez, comme les applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple). Le fait que ChromeOS ne demande pas beaucoup de ressources pour fonctionner correctement, et qu’il apporte une grande rapidité au quotidien, permet aussi de ne pas trop se soucier d’avoir un processeur moins performant.

Lire aussi

Les meilleurs ordinateurs portables pas chers à moins de 500 euros

