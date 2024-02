Chez Orange, ce forfait 5G de 120 Go est parfait pour voyager et communiquer sans limites ou presque

Besoin d'un forfait mobile plus costaud que celui dont vous bénéficiez ? Orange peut vous contenter, surtout si vous voyagez souvent avec ce forfait 5G de 120 Go à 24,99 euros par mois.

MalgrĂ© les hausses de prix pour ses anciens clients, Orange ne renonce pas Ă proposer ses offres intĂ©ressantes cĂŽtĂ©s forfaits mobiles, en particulier en 5G. Cette fois-ci, il est question d’une sĂ©rie spĂ©ciale avec un forfait 5G de 120 Go dont le prix est fixĂ© Ă 24,99 euros par mois. L’avantage ici est que l’opĂ©rateur octroie une enveloppe de 50 Go valable en Europe, DOM, Suisse et Andorre, ce qui le rend parfaitement adaptĂ© pour les voyageurs.

Le forfait 5G en sĂ©rie limitĂ©e d’Orange, c’est


Les appels, SMS/MMS illimités avec 120 Go de 4G+/5G

Valable en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Le meilleur réseau mobile de France, le tout sans engagement

En ce moment, le forfait 5G d’Orange de 120 Go sans engagement avec 50 Go valables en DOM/Europe est disponible Ă seulement 24,99 sans que le prix change au bout d’une certaine pĂ©riode. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Il n’y a pas meilleur rĂ©seau mobile en 5G et autant de donnĂ©es en Europe pour ce prix

Orange dispose de loin du meilleur rĂ©seau mobile en France, surtout concernant actuellement la 5G. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons, mais bien l’Arcep qui place l’opĂ©rateur en tĂȘte dans ce domaine puisqu’il couvre dĂ©jĂ une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomĂ©rations, et certifiĂ©e jusqu’Ă 240 Mb/s. Avec de tels dĂ©bits, autant dire que vous ne serez pas lĂ©sĂ© de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidĂ©o 4K, la navigation fluide sur les rĂ©seaux sociaux ou mĂȘme le jeu en ligne oĂč que vous soyez. D’autant plus qu’avec 120 Go, il y a de quoi faire.

Concernant les donnĂ©es valables en DOM et Ă l’Ă©tranger, l’opĂ©rateur fait mieux que tout le monde, puisqu’il propose la plus grosse enveloppe de base dans ce cas-ci. Vous avez donc accĂšs Ă 50 Go du forfait en Europe, en DOM et mĂȘme en Suisse et Andorre, lĂ oĂč les autres opĂ©rateurs ne dĂ©passent pas 10 ou 15 Go sur ce type de forfait. Au cas oĂč vous seriez Ă court de Go dans votre utilisation mensuelle, vous pouvez passer par l’application Orange et Moi pour ajouter quelques donnĂ©es supplĂ©mentaires (option payante).

Orange et moi France Télécharger gratuitement

La 5G c’est bien, mais on peut quand mĂȘme passer des appels ?

Rassurez-vous, Orange n’a pas coupĂ© sur cet aspect. Les appels sont bien Ă©videmment illimitĂ©s partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimitĂ© aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mĂȘmes localitĂ©s.

Orange est aussi prĂ©voyant pour les professionnels ou les personnes jonglant avec plusieurs appareils puisqu’il est possible, moyennant 5 euros par moi supplĂ©mentaires, d’obtenir une carte SIM supplĂ©mentaire pour par exemple l’utiliser avec une tablette, une Box 4G/5G ou pourquoi pas un autre smartphone.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

