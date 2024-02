Galaxy A54 et Pixel 7a : deux excellents rapport qualité-prix, mais lequel choisir avec une promo ?

Le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a sont des smartphones puissants et fiables voulant offrir une expérience haut de gamme, tout en conservant un prix accessible. En promotion à moins de 400 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Les smartphones aux alentours de 500 euros sont généralement un bon choix pour les personnes ne souhaitant pas y investir une grande somme. Même avec quelques compromis, ils sont largement satisfaisants avec des processeurs efficaces pour jouer, des écrans Oled et de bonnes performances en photo.

Parmi les plus appréciés sur cette tranche tarifaire, on retrouve le Samsung Galaxy A54, un smartphone complètement équilibré qui répond à toutes les exigences à ce prix. Google aussi, produit des smartphones abordables avec sa gamme A, dont le dernier-né, le Pixel 7a. Un excellent photophone, très apprécié pour son expérience logicielle. Ces deux modèles sont actuellement en promotion à moins de 400 euros. Mais entre le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a, quel smartphone faut-il choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Un design raffiné sur les deux smartphones

Commençons par décrire le design de ses deux smartphones. Que ce soit sur Galaxy A54 ou sur le Pixel 7a, les deux offrent un design soigné et bien maîtrisé. Les amateurs de format compacts seront ravis avec le 7a, qui tombe parfaitement dans la paume de la main grâce à sa petite taille. Les finitions sont très réussies, et même si au dos, on retrouve du plastique, il est très difficile de le distinguer d’un dos en verre. Concernant le A54, lui aussi fait son petit effet. Il faut dire qu’il reprend le look du S23, en ajoutant un dos en verre plat impeccablement intégré sur son milieu de gamme. Quant à la prise en main, il donne entière satisfaction.

Au niveau de la photo, le A54 connaît quelques changements par rapport au A53. D’abord, par son capteur principal, qui passe de 64 mégapixels à 50 mégapixels. Même chose pour le capteur de profondeur qui est tout simplement absent sur le Galaxy A54. Cela n’enlève rien à la qualité des clichés, surtout ceux du capteur principal qui se montre très capable dans la plupart des situations. Vous avez aussi un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Mais sur terrain, c’est bien le smartphone de Google qui se démarque. Avec son capteur principal, il offre des images de grandes qualités, de jour comme de nuit, avec une belle clarté, une colorimétrie très agréable à l’œil et un piqué de compétition. C’est bien simple, il s’agit du meilleur photophone sur cette tranche de prix. On profite même d’un zoom numérique saupoudré d’IA assez bluffant.

Une expérience aux petits oignons

Sans surprises, la face avant de ces deux appareils milieu de gamme affiche des bords affinés, sauf au niveau du menton. Une fois allumée, ce sont des écrans très agréables à utiliser au quotidien. Sur le Pixel 7a, l’écran est un plaisir à utiliser : bien calibré, Oled, et lumineux, il passe enfin à 90 Hz, ce qui le rend plus fluide, et donc plus qualitative au quotidien. La firme sud-coréenne, elle, sort le grand jeu pour l’écran de son appareil, qui n’a absolument rien à envier à un smartphone premium : Oled, des couleurs fidèles, 120 Hz, et une luminosité tout bonnement excellente, même en plein soleil. Nous lui avons d’ailleurs attribué la note maximale dans cette catégorie.

C’est aussi sur la partie logicielle que le Galaxy A54 a brillé durant notre test en obtenant également la note de 10/10. Livré à sa sortie avec One Ui 5 basé sur Android 13, il est aujourd’hui possible de basculer sur OneUI 6 avec Android 14. Pas de panique, la marque n’a fait qu’ajuster l’expérience, sans la chambouler. Son interface plaît pour ses animations fluides, ses fonctionnalités, comme les modes et les routines, la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres ou de créer une fenêtre flottante. On apprécie surtout sa durabilité, avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Le 7a fait profiter de la Pixel Experience, une des références en matière d’expérience logicielle sur Android. Celle-ci est d’une fluidité admirable, à l’image d’une interface iOS, et propose de nombreuses fonctionnalités et une accessibilité complète. Même si la firme de Mountain View propose désormais 7 ans de mise à jour majeurs sur ses fleurons, tout comme Samsung avec ses Galaxy S24, ici, vous avez droit à 3 années de mises à jour d’Android et 5 de sécurité.

Chacun sa puce maison : Exynos vs Tensor

Pas de processeur Snapdragon ou MediaTek, ici les deux marques mettent en avant leur puce maison, à savoir l’Exynos 1380 pour le Galaxy A54, et le Google Tensor G2 pour le Pixel 7a.

Pour le smartphone sud-coréen, sa puce permet de jouer à divers jeux sans encombre, mais sans pousser les paramètres graphiques au maximum, au risque de souffrir de quelques ralentissements et d’un peu trop de chauffe. Dans l’ensemble, il est compétent pour faire tourner tout type d’applis, et s’en sort très bien pour les usages du quotidien. Quant à la puce Tensor G2, elle n’est pas un foudre de guerre dans le haut de gamme, mais installé sur un smartphone à ce prix, il offre de belles performances, tant au quotidien qu’en jeu. Il est même légèrement plus performant que son concurrent.

Une batterie plus confortable du côté de Samsung

Face au Galaxy A54, le Pixel 7a est à la peine niveau autonomie. Il faut dire qu’avec son petit gabarit, le smartphone de Google s’équipe d’une batterie de 4 385 mAh, contre 5 000 mAh sur celui de Samsung. Durant notre test, il a pu tenir une journée tout juste. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, le téléphone devra nécessairement passer par la case recharge. Et sur ce point aussi, ce n’est pas le meilleur. Sa charge de 18W n’aide pas à récupérer des pourcentages rapidement.

Avec le A54, vous tiendrez sans peine une journée et demie, tandis que les plus économes pourront aller chercher les deux jours. Dommage que la charge soit lente. Avec une charge de 25 W, il a fallu une heure et 22 minutes pour qu’il passe de 4 % à 100 %. C’est toujours mieux que son rival, qui met plus d’une heure et demie.

Samsung ou Google ? C’est l’heure de la sentence

Un choix cornélien ? Il est vrai que les qualités ne manquent pas d’un côté comme de l’autre. D’autant plus que chacun propose une expérience réussie, et avec des notes de 9/10 et 8/10, ce sont des appareils très recommandables, mais des différences sont à prendre en compte.

Avec le Samsung Galaxy A54, vous avez un smartphone avec une apparence soignée et un écran sublime qui ont tout d’un haut de gamme. Il plaît pour son suivi logiciel, avec ses quatre années de mise à jour. Sur cette gamme de prix, c’est assez rare. Le téléphone est aussi efficace sur la partie performances, photo et n’oublie pas d’être endurant. En revanche, on aurait apprécié une charge plus rapide.



Le Pixel 7a ravira les fans de petits smartphones, mais aussi les amateurs de photos. Ultra à l’aise dans ce domaine, ce smartphone fait mieux que la concurrence et que son prédécesseur. Il profite d’un capteur mieux défini, d’un très bon mode portrait, très bon mode nuit, piqué, clarté, colorimétrie… bref, tout y est ! Google y ajoute même sa puce haut de gamme, le Tensor G2, qui offre de belles performances. L’expérience logicielle est des meilleures, mais avec trois ans de mise à jour, c’est un peu juste… Le point noir qu’il faut considérer c’est l’autonomie. Sans être mauvaise, elle n’est pas non plus incroyable. Il peut vite manquer de batterie, si vous avez une utilisation gourmande, et vous ne pourrez pas non plus compter sur une charge rapide, puisqu’il se contente d’un chargeur de 18W.



Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le téléphone de Google ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2024.

