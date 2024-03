Déjà plus de 100 € en moins pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G sur Amazon

Haut du panier de la dernière gamme des Redmi Note qui ont récemment débarqué en France, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G veut s'imposer comme étant le meilleur smartphone à moins de 500 euros du marché. Un titre qu'il est en droit de revendiquer lorsque l'on regarde de plus près sa fiche technique ainsi que son rapport qualité-prix avec cette nouvelle offre. Chez Amazon, ce nouveau fleuron du milieu de gamme chez Xiaomi est disponible à 327 euros au lieu de 469 euros.

Officialisé en septembre 2023, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est disponible chez nos marchands depuis mi-janvier avec l’intention manifeste de devenir le meilleur smartphone à moins de 500 euros. Pour ce faire, il propose une fiche technique surprenante dont plusieurs caractéristiques flirtent avec le premium telles que son écran haute résolution à 120 Hz, son capteur de 200 Mpx ou sa recharge de 120 W. Aujourd’hui, ce nouveau smartphone s’affiche déjà à -30 %.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G en bref

Un écran AMOLED 1.5K rafraîchi à 120 Hz

Des finitions excellentes et une certification IP68

Un SoC MediaTek Dimensity 7200

Une batterie de 5 000 mAh avec la recharge à 120 W

Au lieu de 469,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 327 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G au meilleur prix ?

Une allure haut de gamme et un choix esthétique surprenant !

À première vue, on peut constater que Xiaomi a mis le paquet sur le design et l’écran de son Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ce smartphone a de l’allure et il se dote d’un Gorilla Glass Victus et d’une certification IP68. L’apparence ne change pas depuis la génération précédente, hormis un détail : l’introduction d’un écran incurvé. Xiaomi prend ainsi à contrepied les derniers smartphones premium ayant adopté un écran plat. Un choix qui reste curieux car même si le côté borderless est plus esthétique, les écrans incurvés sont moins populaires car sujets aux appuis fantômes et plus difficilement réparables. D’ailleurs, un sondage de notre rédaction indiquait que les platistes de l’écran sont majoritaires.

Il n’empêche que l’écran du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est d’excellente facture. Cette dalle AMOLED est en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le constructeur chinois communique également une luminosité de 1 200 cd/m² et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. Côté autonomie, nous avons une batterie de 5 000 mAh capable de tenir environ deux journées et compatible avec une recharge de 120 W permettant de refaire le plein en environ 45 minutes. C’est rare dans ce segment tarifaire.

Un rapport performances/prix au top !

Pour son Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Xiaomi a jeté son dévolu sur un MediaTek Dimensity 7200, un SoC du milieu de gamme de 2021 mais qui ne manque pas de ressources face à la concurrence d’aujourd’hui. En pratique, il est à l’aise dans tous les usages et peut même faire tourner les gros jeux du Play Store avec un peu de concessions sur la qualité des graphismes. Pour la partie logicielle, ce smartphone sort avec MIUI 14 sous Android 13 alors que quelques-uns de ses rivaux sont déjà à Android 14. Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Enfin, pour ce qui est de l’appareil photo, on retrouve au dos un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Comme d’habitude, l’ultra grand-angle est imparfait et le capteur macro inutile, seul le capteur principal s’en sort convenablement, mais sa définition de 200 Mpx ne veut pas dire qu’il est en mesure de rivaliser avec celui du S24 Ultra. Il fait du bon travail, mais sans plus.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.