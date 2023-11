Jamais le Xiaomi Poco X5 Pro n’était descendu à un prix aussi bas que pendant le Black Friday

Le Xiaomi Poco X5 Pro est un smartphone équilibré qui n'a pas négligé ses capacités en gaming, de quoi convenir à une majorité d'utilisateurs. En ce Black Friday, il s'agit du meilleur choix pour les personnes avec un budget limité puisqu'il est disponible pour seulement 249,90 euros au lieu de 349,90 euros chez Amazon.

À l’instar des Redmi, les smartphones Poco de Xiaomi sont proposés à un rapport qualité-prix défiant toute concurrence et pour quelques centaines d’euros, ils sont en mesure de proposer des spécificités frisant parfois le premium. C’est le cas du Xiaomi Poco X5 Pro qui nous sert un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz doublé d’un processeur puissant. Pendant le Black Friday, ce smartphone chute à un prix inédit grâce à une réduction de 100 € chez Amazon.

Le Xiaomi Poco X5 Pro en quelques mots

Un design soigné avec un écran AMOLED à 120 Hz

Les bonnes performances de son Snapdragon 778G

Une batterie de 5 000 mAh qui prend la recharge à 67 W

Au lieu de 349,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 249,90 euros chez Amazon.

Pas à son avantage sur la photo

Pour un smartphone à moins de 400 €, et même à moins de 250 € aujourd’hui, le Xiaomi Poco X5 Pro est un modèle particulièrement soigné qui allie un dos élégant et soyeux au toucher avec un verre Gorilla Glass 5 qui le protège de certains aléas. En revanche, il a seulement une certification IP53 qui le rend résistant à la poussière et seulement aux éclaboussures style petite averse. Pour ce qui est de l’écran, le constructeur chinois opte pour une dalle AMOLED en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif capable de grimper jusqu’à 120 Hz.

Du côté de la photo, le Xiaomi Poco X5 Pro se défend bien sur son segment tarifaire sans pour autant marquer les esprits. Il embarque un capteur principal grand-angle de 108 Mpx (f/1,52), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies, le Xiaomi Poco X5 Pro tire son épingle du jeu et même le mode 108 Mpx devient intéressant. C’est moins le cas en mode nuit avec un manque de précision et un ultra grand-angle inutilisable, tandis que le mode portrait offre souvent des clichés surexposés.

Mais taillé comme il le faut pour le jeu vidéo

Du côté des performances, le Xiaomi Poco X5 Pro s’appuie sur un Snapdragon 778G épaulé de 8 Go de RAM LPDDR4X, une configuration qui lui permet de faire tourner toutes les applications du Play Store, même les plus gourmandes. C’est surtout du côté du jeu vidéo que ce smartphone tient la route. Avec les paramètres graphiques au maximum, Fortnite et Genshin Impact tournent autour des 30 FPS, avec un peu de chauffe tout de même. Ce n’est pas le meilleur smartphone gaming du marché, mais c’est sûrement l’un des meilleurs rapports qualité-prix.

Enfin, le Xiaomi Poco X5 Pro s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh qui a tenu 12 heures et 48 minutes avec notre protocole de test ViSer qui simule une utilisation active. Il se place donc dans la fourchette haute et peut tenir sans problème une journée et demie en usage normal et même arriver au terme de la deuxième journée en modérant son utilisation. Il compte enfin sur une recharge de 67 W qui lui permet de refaire le plein d’énergie en 45 à 50 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco X5 Pro.

