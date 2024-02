Garmin Forerunner 955 : plus de 30 % de réduction sur cette montre connectée parfaite pour les marathoniens

Avec le semi-marathon et le marathon de Paris qui se dérouleront bientôt, les prochaines semaines promettent d'être intensives pour tous les passionnés de course à pied. Afin de les aider dans leurs entraînements, Garmin conçoit les meilleures montres connectées du marché dont celle-ci : la Forerunner 955. En ce moment, celle-ci voit son prix chuter de 549,99 euros à 379 euros chez Lepape.

Ce qu’il faut retenir de la Garmin Forerunner 955

Une montre Garmin avec un écran MIP tactile

Un GPS multibandes très précis

Un suivi des données sport & santé exemplaire

Au moins 7 jours d’autonomie

Une montre sportive à un bon rapport qualité-prix

À l’instar de la plupart des montres connectées de Garmin, la Forerunner 955 opte pour un design simpliste, robuste et qui ne fait ni dans l’élégance ni dans la discrétion. Elle n’est disponible qu’en une seule taille de 46,5 mm et le boîtier est épais de 14,4 mm, ce n’est donc pas la smartwatch la mieux adaptée pour les poignets fins. Niveau robustesse, une certification 5 ATM permet de faire des longueurs dans la piscine avec, mais gare à la surpression et à l’eau chaude (de la condensation pouvant prendre forme sous le verre) !

Si Garmin s’ouvre peu à peu à l’AMOLED, la Forerunner 955 reste dotée d’un écran MIP transflectif en définition 260 x 260 pixels, un choix qui reste pertinent pour les montres sportives. Mais la Forerunner 955 a un autre atout dans sa manche : son écran est tactile et peut être utilisé en parallèle des boutons physiques pour la navigation. Pour ce qui est de l’autonomie, Garmin communique une durée maximale de 15 jours et lors de notre test avec un usage régulier du GPS multibandes, elle a tenu une semaine.

Un modèle tout trouvé pour les triathlètes

La Garmin Forerunner 955 est, comme son nom l’indique, une montre connectée dédiée essentiellement à la course à pieds avec de nombreuses fonctionnalités poussées, mais il faut aussi savoir que les suivis du cyclisme et de la natation proposent aussi de nombreux paramètres. En plus des marathoniens, il semblerait que les triathlètes y trouvent aussi leur compte. Pour le suivi des métriques (fréquence cardiaque, SpO2, cycle menstruel) et la précision du GPS multibandes, la Forerunner 955 est au même niveau que la Fenix 7.

À cela s’ajoutent quelques nouveautés telles que le Training Readiness, un indice d’intensité à adopter au prochain entraînement s’appuyant sur certains facteurs tels que le suivi du sommeil, le niveau de stress, la récupération des séances précédentes et le VFC. Ce VFC (Variabilité de la Fréquence Cardiaque) est d’ailleurs une autre nouveauté qui mesure l’intervalle de temps entre chaque battement de cœur. Enfin, la Forerunner 955 peut suggérer des entraînements en se basant sur les données de santé recueillies ou une prochaine échéance enregistrée dans son nouveau widget de course (comme un marathon par exemple). Bluffant.

