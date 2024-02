Le Sony WH-CH520 à moins de 40 € fait partie de notre TOP 3 des casques sans fil pas cher

On trouve des casques Bluetooth à petit prix très efficace, comme ce WH-CH520 de chez Sony. Malgré quelques inévitables concessions, il est intéressant, surtout maintenant qu'il coûte 39 euros, contre 49 euros de base.

Si la plupart des casques Bluetooth sont assez coûteux, on trouve un large choix de casques Bluetooth de qualité, à des tarifs raisonnables. C’est le cas par exemple de ce modèle, le Sony WH-CH520, qui a beau faire quelques concessions, offre une signature sonore surprenante. Il plaira à celles et ceux dont le budget est assez serré et profite d’ailleurs d’une remise de 20 %.

Que vaut le Sony WH-CH520 ?

C’est un casque avec un son puissant et détaillé

Avec la présence du Bluetooth multipoint

Et une autonomie confortable

Vendu à 49,99 euros, le casque Bluetooth Sony WH-CH520 voit son prix passer à 39,99 euros sur le site Boulanger, une fois dans le panier. Il est disponible à ce prix dans les tous les coloris : bleu, beige et blanc.

Léger, mais peu confortable sur la durée

Comme on pouvait s’y attendre, le plastique domine sur le Sony WH-CH520, mais ce casque supra-aural est plutôt élégant, avec des oreillettes assez grandes pour couvrir entièrement les oreilles. L’arceau est rembourré avec une mousse à mémoire de forme afin d’assurer un contact agréable avec le dessus de la tête. Les oreillettes sont également recouvertes de mousse.

Avec son poids plume de 147 g, ce modèle peut tout à fait accompagner son utilisateur durant ses déplacements, sans être trop encombrant. En revanche, difficile de ne pas sentir de fatigue mécanique après une heure ou plus d’écoute en continu, surtout si l’on porte des lunettes.

Une bonne qualité audio, avec surtout une excellente autonomie

Dépourvue d’un système de réduction de bruit active, l’isolation passive du casque est plutôt bonne et atténue convenablement certains bruits parasites. On l’apprécie surtout pour ses transducteurs de 30 mm aux très bonnes performances. Après égalisation, la balance tonale est vraiment agréable. Le son est vraiment agréable et entraînant. Il manque tout de même de la finesse dans le haut du spectre. Autrement, on retrouve la compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC et AAC. Et pour ne rien gâcher, le Bluetooth multipoint est aussi disponible pour pouvoir se connecter simultanément à plusieurs appareils.

Concluons sur son véritable point fort : son autonomie. Le Sony WH-CH520 est un casque endurant avec lequel, on peut profiter de sa musique durant un peu plus de 46 heures à 50 % du volume et égalisation active. C’est tout à fait excellent. Et une fois la batterie à plat, le constructeur assure qu’une recharge de 3 minutes permet de bénéficier d’1h30 d’écoute. Il faut compter deux heures environ pour recharger totalement le casque.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur le casque Sony WH-CH520.

