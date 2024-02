C’est le retour des forfaits mobile vraiment abordables : 50 Go pour 6,99 €/mois

Si vous attendiez une offre intéressante pour enfin changer de forfait mobile et éviter de trop dépenser chaque mois, votre patience pourrait bien être récompensée. Cdiscount mobile propose par exemple un forfait sans engagement avec 50 Go de 4G pour 6,99 euros par mois.

C’est du côté des opérateurs virtuels, ou MVNO de leur petit nom, que l’on trouve bien souvent des forfaits mobile sans engagement, à petit prix et sans augmentation du tarif au bout d’un an, qui sont en plus dotés d’une enveloppe de données 4G plutôt généreuse. En ce moment, c’est Cdiscount mobile qui tente d’attirer de nouveaux clients avec son forfait 4G de 50 Go à moins de 7 euros par mois.

Que propose ce forfait de Cdiscount mobile ?

50 Go de données 4G en France métropolitaine + 8 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 4G de 50 Go de Cdiscount mobile est proposé à 6,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement, et en plus, la carte SIM coûte seulement 1 euro.

Une enveloppe de données suffisante

Le forfait mobile 4G de Cdiscount mobile présenté ici s’adresse avant tout aux personnes qui n’ont pas besoin d’une très grande quantité de data chaque mois. Cette offre propose en effet 50 Go de données 4G, ce qui suffira amplement à celles et ceux qui ne naviguent pas de longues heures sur Internet chaque jour. Tous pourront tout de même surfer confortablement sur le web, visionner des vidéos, regarder quelques épisodes de série en streaming ou consulter leurs réseaux sociaux. Il est tout de même conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi en rentrant chez soi pour ne pas épuiser l’enveloppe de données trop rapidement. D’ailleurs, le débit sera réduit au-delà des 50 Go.

Autrement, Cdiscount mobile propose à ses utilisateurs une enveloppe supplémentaire de 8 Go de 4G depuis les pays de l’Europe (30 destinations) et les DOM (8 destinations), afin de continuer d’utiliser le forfait même hors de la France métropolitaine.

La qualité du réseau de Bouygues Télécom

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Enfin, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel, l’opérateur Bouygues Telecom sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Les utilisateurs bénéficieront donc d’un réseau national de qualité : l’opérateur couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

Pour changer de numéro, vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande (au lieu de 10 euros) pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les forfaits similaires du moment

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

80 Go Appels illimités 80 Go en France 20 Go en Europe 8.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 80 à 120 Go Appels illimités 80 Go - 120 Go en France 15 Go en Europe 7.99€ Découvrir RED Forfait 5G

130 Go Appels illimités 130 Go en France 27 Go en Europe 10.99€ 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.