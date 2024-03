Huawei MateBook D16 (2024) : oui, il y a déjà 250 € de remise sur ce tout nouveau ultrabook

Le récent Huawei MateBook D16 (2024) propose un rapport qualité-prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte 549,99 euros au lieu de 799,90 euros.

Huawei produit de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent. C’est le cas par exemple du MateBook D16 (2024) qui s’équipe d’une puce intel de 12ᵉ génération et d’une bonne batterie dans un châssis tout fin. Aujourd’hui, il coûte déjà 250 euros de moins et devient donc d’ores et déjà plus recommandable.

Les points forts du Huawei MateBook D16 (2024)

Un laptop léger, avec un écran FullView de 16 pouces

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 12ᵉ génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

De base à 799,99 euros, le PC portable Huawei MateBook D16 (2024) se négocie actuellement à 599,99 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code A50ANNIVD16, il revient à 549,99 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Huawei MateBook D16 (2024). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei MateBook D16 (2024) au meilleur prix ?

Un laptop bien fini, facile à transporter

Esthétiquement, le laptop de Huawei propose de jolies finitions. Il parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran et ne mesure que 18 mm pour un poids de 1,7 kilo seulement. Un appareil qui peut être transporté sans difficulté, pratique pour les travailleurs nomades. Quant à son châssis, il accueille un port USB-C, deux ports USB, un port HDMI et une prise jack.

Il jouit d’une belle conception et séduit pour sa grande diagonale de 16 pouces, idéal pour réaliser du multitâche. Avec sa définition de 1920 × 1200 pixels pour un ratio 16:10, la dalle procure une qualité d’images suffisante pour apprécier vos contenus favoris. Le tout est renforcé par de fines bordures, avec un rapport écran-corps de 90 %.

Efficace, silencieux et endurant

En termes de performances, le MateBook D16 (2024) s’appuie sur une puce i5 de 12ᵉ génération (i5-12450H) épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration à l’aise sur la majorité des tâches du quotidien : que ce soit pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement, ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. Il sera difficile de faire tourner des jeux gourmands. Autrement, l’expérience utilisateur est bien fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 512 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Pour tenir la cadence, il peut compter sur une batterie de 56 Wh qui tutoie les 10 à 11 heures d’utilisation mixte continue incluant de la bureautique, de la vidéo, un peu de musique… On apprécie la présence d’un bloc de charge de 65 W en USB-C. Il permet d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein.

Retrouvez plus de détails dans notre test complet sur le Huawei MateBook D16 (2024).

Si vous souhaitez comparer le Honor MagicBook 15 AMD (2022) avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.