Cette puissante barre de son ultra-fine de Samsung est presque à moitié prix

Elle a beau être ultra-fine, la barre de son Samsung HW-S800B va rendre plus impactant et immersif vos films et séries. Elle est aujourd'hui bien plus abordable et passe de 699 euros à 399 euros seulement.

Samsung compte un bon nombre de barres de son dans son catalogue, qui permettent de booster considérablement la qualité sonore souvent moyenne des TV. Son modèle HW-S800B a par exemple plusieurs atouts de son côté, comme ses petites dimensions ou encore sa compatibilité Dolby Atmos sans-fil. Autre avantage, son prix qui devient plus intéressant avec une remise de 300 euros.

Les points à retenir de la Samsung HW-S800B

Une barre de son particulièrement fine

Compatible avec le Dolby Atmos sans fil et DTS:X

Un rendu 3.1.2 pour un son plus que satisfaisant

Avec un prix barré à 699,99 euros, la barre de son Samsung HW-S800B est maintenant remisée à 399,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Boulanger, et le site officiel de la marque.

La plus discrète des barres de son

Avec le modèle HW-S800B, la firme sud-coréenne délivre un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication et du savoir-faire de la marque. Et si généralement ces appareils audio sont imposants, ici Samsung a pris soin de contenir la taille du châssis : elle ne mesure que 3,8 cm de hauteur, pour 3,9 cm de profondeur. Un gabarit extrêmement compact qui en fait l’une des plus fines du marché. Avec de telles dimensions, la barre de son se placera facilement devant un téléviseur sans risque de la voir dissimuler une partie de l’image et se fondera dans la déco.

Cela facilite son installation, d’autant plus qu’elle est sans fil tout comme son caisson de basses, un kit de fixation au mur est d’ailleurs fourni dans la boîte. Pour la connexion, tout passe par le Wi-Fi et le Bluetooth étant donné que la connectique se limite seulement à l’entrée de l’alimentation et à un mini-port HDMI ARC. Spotify Connect, AirPlay 2 et Chromecast sont également de la partie pour un usage polyvalent, sans compter la connexion au TV qui peut se faire sans fil. La configuration se fait par l’application SmartThings qui donne accès à différents paramètres tels que l’égaliseur ou le choix du format sonore.

Une meilleure expérience sonore

Son format miniature ne l’empêche pas d’être puissante. Elle embarque huit haut-parleurs tandis que le caisson de basses en a deux. Le tout est configuré en 3.1.2 avec trois haut-parleurs en frontal, chacun doté d’un woofer et d’un tweeter, et deux haut-parleurs à large bande dirigés vers le plafond pour la spatialisation sonore. Elle offre même une compatibilité avec le son surround DTS Virtual:X et Dolby Atmos. Mieux encore, le Dolby Atmos peut fonctionner sans câble HDMI et donc sans-fil via le Wi-Fi.

La marque ne s’arrête pas là et propose quelques technolgoies audio. Il y a SpaceFit Sound qui calibre automatiquement le rendu selon la configuration de la pièce dans laquelle elle se trouve, mais aussi la technologie Q-Symphony. Celle-ci synchronise parfaitement le son des haut-parleurs du TV (Samsung uniquement) avec celui de la barre de son, ou encore le sympathique Tap Sound qui la couple automatiquement à un smartphone posé dessus afin de profiter au mieux de votre playlist.

