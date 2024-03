40 Go à 5,99 €/mois : c’est encore plus intéressant avec un forfait sur le réseau Orange

Les enveloppes de Go grimpent chez les opérateurs virtuels et c'est Lebara qui en profite pour mettre en avant son forfait de 40 Go qui coute seulement 5,99 euros par mois.

Dans la jungle des MVNO (opérateur virtuel), on oublie vite que Lebera est l’un des seuls à utiliser le réseau d’Orange. C’est un avantage certain si vous souhaitez obtenir le meilleur réseau en France pour le prix le plus bas. Pour seulement 5,99 euros par mois, il y a par exemple ce forfait de 40 Go, qui est en plus flexible et sans engagement pour s’adapter parfaitement à vos envies.

Que propose le forfait Lebara ?

Une enveloppe 4G de 40 Go sur le réseau Orange

Les appels et les SMS illimités vers la France

Flexible et sans engagement

Une carte SIM gratuite

En ce moment, le forfait Lebara de 40 Go est disponible pour seulement 5,99 euros par mois. C’est sans engagement, mais en plus ce forfait est flexible tous les mois pour s’adapter à votre consommation.

Bien assez de data pour un prix mini

Avec Orange, Lebara profite du réseau le plus performant de la France métropolitaine et avec l’enveloppe 4G de 40 Go comprise dans ce forfait, vous avez de quoi faire. Vous pouvez regarder une série en streaming et naviguer sur internet où vous voulez, mais si jamais vous épuisez toute votre enveloppe, le débit sera réduit et il n’y aura pas de consommation hors forfait.

Ce forfait vous donne également accès aux appels et aux SMS illimités (pas de MMS) en France et est sans engagement. Ce qui veut dire que vous pouvez changer d’opérateur quand vous le souhaitez si jamais vous n’êtes pas satisfait de ce forfait ou si vous avez repéré une promo intéressante ailleurs, et ce, sans payer de frais de résiliation. Vous n’avez ni de contrat à signer ni de coordonnées bancaires à transmettre. Enfin, la carte SIM est gratuite et vous avez 1 Go d’offert le premier mois.

Et en plus, c’est flexible

Ce forfait de Lebara est également flexible, ce qui veut dire qu’il s’adapte à votre consommation de données mobiles et que le hors forfait n’existe pas. Dans le cas de ce MVNO, vous pouvez changer tous les mois de forfait pour en choisir un qui s’adapte au mieux à votre consommation. Il existe également des forfaits flexibles qui fonctionnent par paliers de consommation comme ceux de Prixtel et YouPrice.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

