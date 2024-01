Pour 6,99 €/mois, il n’y a pas mieux que ce forfait 4G avec le réseau Orange

Besoin de faire des économies sur votre forfait ? Voici certainement l'offre la plus intéressante du moment avec un forfait de 30 Go chez l'opérateur Lebara, qui bénéficie d'ailleurs du réseau d'Orange.

Vous cherchez à obtenir un forfait pas cher ? Passer sur un opérateur low-cost devient presque une évidence tant les offres se font concurrence et bénéfiques pour tous. L’un des opérateurs les plus en vue ces derniers temps n’est autre que Lebara qui proposent des forfaits variés, mais surtout pas cher, d’autant plus que le réseau d’Orange est mis en avant par l’opérateur. Il y a, par exemple, ce forfait de 30 Go à seulement 5,99 euros par mois qui contente la quasi-totalité des usages courants sur un smartphone.

Que propose le forfait mobile chez Lebara ?

Les appels et SMS illimités (mais pas les MMS)

30 Go de données 4G en France et 5 Go depuis l’Europe et les DOM

La possibilité de changer de forfait chaque mois

Carte SIM Gratuite

En ce moment, Lebara propose son forfait mobile 30 Go à seulement 6,99 euros par mois. Le prix reste fixe après la première année et est sans engagement.

Si vous avez besoin de plus de données dans votre forfait, Lebara propose d’autres offres très intéressantes comme celui de 100 Go à 9,99 euros par mois. Avec le réseau Orange, aucun autre opérateur n’est en mesure de s’aligner.

La qualité du réseau Orange

Ce n’est un secret pour personne, le réseau Orange est encore celui qui occupe la première place en France. Et même si ses propres forfaits paraissent un peu chers, il existe quelques opérateurs comme YouPrice et donc Lebara qui l’exploitent en proposant des forfaits bien moins chers. Concernant le réseau, c’est le premier réseau en France selon l’ARCEP. L’opérateur historique propose une couverture du territoire à 97 %, soit plus de 99 % de la population. Concernant les débits en 4G, Orange est devant tous les autres avec une moyenne nationale de 91% au-dessus des 30 mb/s.

Une enveloppe de données 4G suffisante pour le commun des mortels

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Lebara octroie 30 Go de données 4G t, ce qui est clairement suffisant pour utiliser votre navigateur, ouvrir vos réseaux sociaux favoris, jouer à des jeux en ligne ou encore user du streaming, que ce soit pour la musique ou la vidéo. Vous pourrez même vous permettre de dépanner vos proches avec du partage de connexion, mais sans trop en abuser. La nature des forfaits Lebara est telle qu’il est possible de changer de forfait tous les mois si besoin. Notez d’ailleurs que le premier mois, 1 Go supplémentaire vous sera offert.

En ce qui concerne les appels et les SMS, ils sont illimités en France et depuis l’Union européenne, vers exactement 43 destinations, mais aussi certaines destinations plus lointaines comme le Canada, Hong-kong, l’Inde, mais aussi les États-Unis. Ce forfait octroie d’ailleurs 5 Go d’Internet depuis tous ces pays.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

