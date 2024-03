Xiaomi Watch S3 : cette montre connectée vient de sortir et elle est déjà 35 % moins chère

Annoncée fin février, la Xiaomi Watch S3 est une montre connectée complète qui, conformément à la politique de la marque, affiche un prix de lancement peu élevé. Elle est même déjà en promotion malgré sa sortie récente : AliExpress la propose à 96 euros au lieu de 149 euros.

C’est au moment de l’annonce de ses Xiaomi 14 et 14 Pro que la marque chinoise a aussi présenté sa nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S3, fin février. Un modèle qui présente une configuration assez solide avec les nombreuses fonctionnalités qu’il propose, mais qui se distingue aussi de ses concurrentes grâce à un design personnalisable. Bref, une montre connectée complète, originale et surtout abordable, le constructeur mettant souvent un point d’honneur à proposer les meilleurs rapports qualité/prix. Et, la bonne nouvelle, c’est que la Xiaomi Watch S3 est déjà en promotion, quelques jours après sa sortie.

Les points essentiels de la Xiaomi Watch S3

Un design personnalisable

Un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreux capteurs

Deux semaines d’autonomie

Lancée à 149 euros, puis proposée à 106 euros, la Xiaomi Watch S3 peut actuellement vous revenir à 96 euros chez AliExpress grâce au code promo ANFR10.

Un grand écran et un design qui change

La toute récente Xiaomi Watch S3 est une montre connectée qui présente un design plutôt original. En effet, la marque l’a dotée d’un système d’accroche magnétique pour la lunette, qui va nous permettre de changer facilement de style en fonction de l’humeur du jour grâce à des façades colorées différentes faciles à remplacer. La marque est donc allée plus loin que certains de ses concurrents, qui rendent seulement possible le changement de bracelet ou de cadran.

Autrement, la Xiaomi Watch S3 est conçue en alliage d’aluminium pour le boîtier et d’acier inoxydable pour la lunette amovible. Le design global est même assez classique, à part si l’on mise sur des couleurs plus extravagantes pour la lunette, bien sûr. La montre est par ailleurs certifiée 5 ATM, ce qui offre une protection contre les éclaboussures ou la nage en surface. L’écran Amoled mesure quant à lui 1,43 pouce et propose une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce, comme la Xiaomi Watch 2 Pro d’ailleurs. Bref, une dalle bien définie et de bonne facture.

Une montre taillée pour le sport

La Xiaomi Watch S3 peut aussi et surtout accompagner les sportifs puisqu’elle embarque une foule de capteurs. Capteur de fréquence cardiaque, capteur de SpO2, mais aussi boussole, accéléromètre, baromètre, gyroscope : la montre est parée pour suivre son utilisateur dans ses entraînements ou simplement dans la vie quotidienne. Pour le suivi de géolocalisation, on a même droit à une puce GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo et QZSS. La montre peut par ailleurs détecter les chutes et proposer un suivi du sommeil et du stress.

Au niveau de son système, la Xiaomi Watch S3 n’est pas équipée du Wear OS de Google, mais bien du logiciel HyperOS de Xiaomi, que l’on retrouve d’ailleurs dans la Redmi Watch 4. Il ne sera donc pas possible d’installer des applications tierces, mais la montre gagne une compatibilité avec les iPhone en plus des smartphones Android, ce qui est plutôt appréciable pour les intéressés. La Watch S3 jouit aussi d’une meilleure autonomie : avec sa batterie de 486 mAh, elle est en théorie capable de tenir durant deux semaines.

