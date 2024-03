La puissante carte graphique RTX 4070 de Nvidia est à son plus bas prix sur Amazon

Les adeptes du montage de PC attendaient sûrement les ventes flash du printemps d'Amazon puisque c'est l'occasion de réaliser des économies sur l'achat des composants. Processeurs, SSD, RAM ou encore cartes graphiques profitent aussi de la vague de réductions et c'est notamment le cas de la RTX 4070 qui tombe à son prix le plus bas depuis sa sortie : 559 euros.

Les ventes flash du printemps d’Amazon sont l’occasion de faire de bonnes affaires sur un nouveau smartphone, une paire d’écouteurs sans fil dernier cri ou un laptop tout neuf. Les adeptes du DIY de la high-tech y trouvent aussi leur compte puisque les composants profitent aussi de la déferlante de promotions. C’est en ce moment le cas de la RTX 4070, une des dernières cartes graphiques de Nvidia qui chute à son prix le plus bas chez Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Nvidia GeForce RTX 4070

La carte graphique parfaite pour le jeu en 1440p

Ray-tracing et DLSS 3.0

Une consommation électrique maîtrisée

Au lieu d’un prix recommandé de 659 euros, la Nvidia GeForce RTX 4070 est maintenant disponible en promotion à 559 euros chez Amazon.

Une RTX 3080, mais en mieux

Dans la dernière série de cartes graphiques de Nvidia, la RTX 4070 se situe dans le milieu de gamme et fait partie de celles vendues au meilleur rapport qualité-prix. Le constructeur a en effet dû associer design compact, grosse puissance et consommation électrique maîtrisée pour pondre cette merveille notée 9/10 dans notre test. Difficile de trouver un défaut à la RTX 4070, et avec ce prix alléchant, les 12 Go de VRAM GDDR6X nous paraissent amplement suffisants.

Niveau design, la RTX 4070 reprend le format double slot de la RTX 3080 et il n’y a pas que l’apparence qui est complètement calquée. Au jeu des benchmarks, sans ray-tracing, la RTX 4070 affiche des résultats quasi-similaires à ceux de la RTX 3080. Avec ray-tracing, la RTX 4070 se montre meilleure avec un écart significatif. En clair, la RTX 4070 est une RTX 3080 mais en mieux, avec le DLSS 3.0, de meilleures performances en ray-tracing et une consommation électrique mieux maîtrisée.

La carte graphique idéale pour jouer en 1440p

La RTX 4070 est la meilleure carte graphique pour jouer en 1440p, d’autant plus que le ray-tracing et le DLSS 3.0 sont là pour améliorer l’expérience visuelle et augmenter significativement le nombre de FPS. Lors de notre test, nous l’avions mise à l’épreuve avec plusieurs titres AAA. Par exemple, Cyberpunk 2077 a tourné à 118 FPS en 1440p, avec le ray-tracing en ultra et le DLSS 3.0. A Plague Tale Requiem a atteint un score de 111 FPS tandis que Spider-Man Remastered a tourné à 157 FPS !

Un autre point fort de la RTX 4070 et sa consommation électrique maîtrisée comme nous le mentionnions plus haut. Tandis que la RTX 3080 atteignait une consommation maximale de 320 W, la RTX 4070 est allé jusqu’à 190 W pour des performances équivalentes, voire meilleures. Une seule concession a en réalité été faite sur cette carte graphique : on ne trouve qu’un seul moteur d’encodage AV1 au lieu de deux.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4070.

