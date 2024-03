OnePlus Nord 2T : le prix de ce midship killer est au plus bas après 150 € de remise sur Amazon

Le OnePlus Nord 2T 5G a beau dater de 2022, ce téléphone est toujours satisfaisant, pour son bel écran, sa charge rapide et son efficacité en jeu. Aujourd’hui, il devient plus intéressant en passant de 429 euros à 279 euros sur Amazon.

Il a beau être sorti il y a maintenant deux ans, le OnePlus Nord 2T 5G reste très recommandable. Pour plaire, il mise sur sa charge véloce, sa puce performante, particulièrement en jeu, et son interface OxygenOS agréable à utiliser. En perdant 150 euros de son prix, il devient très une bonne affaire aujourd’hui.

Le OnePlus Nord 2T, un bon smartphone ?

Pour son design fin, léger et agréable

Ses bonnes performances en jeu et des photos réussis de jour

Sans oublier sa charge rapide 80 W

Le OnePlus Nord 2T 5G est sorti au prix de 429 euros (8 + 128 Go) mais en ce moment, il profite de 35 % de remise sur Amazon, et s’affiche ainsi à 279 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord 2T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Nord 2T au meilleur prix ?

Un smartphone élégant et performant

Le OnePlus Nord 2T ne s’éloigne pas de son prédécesseur et propose un design très proche, avec des lignes arrondies sur les bords, les angles et les tranches. Chaque élément est soigneusement assemblé, et même si vous avez de petites mains, le téléphone est confortable au quotidien. Seul regret, on ne retrouve pas de certification IP68. L’avant est très épuré avec un écran de 6,43 pouces où se trouve un poinçon au niveau de l’angle supérieur gauche, ce qui aide pas mal pour le visionnage de contenu. La dalle Amoled en définition 1080 x 2 400 pixels fait du bon travail et profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il vient surtout mettre l’accent sur les performances. Le Nord 2T s’équipe de la puce MediaTek, le Dimensity 1300 associé à 8 Go de mémoire vive ici. Dans l’ensemble, les interactions sont fluides, sans à-coup, idem avec les apps. Il peut arriver un petit ralentissement, mais cela reste exceptionnel. C’est un smartphone puissant, y compris lorsqu’il s’agit d’utiliser des jeux en 3D avec un haut niveau de qualité. C’est d’ailleurs une bonne surprise pour cette gamme de prix. Attention, le produit a tendance à rapidement chauffer quand un jeu 3D est lancé, mais sans jamais devenir brûlant. Quant à l’interface, on retrouve OxygenOS, qui est toujours aussi fluide avec une foultitude d’options de personnalisation. Seul hic, il entame sa dernière mise à jour, à savoir Android 14.

Généreux au niveau de la charge, un peu moins côté photo

Sur la partie autonomie, le téléphone intègre une batterie de 4 500 mAh. Il ne faut pas vous attendre à des miracles avec ce petit accumulateur, si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il tiendra une bonne journée de travail. Dans le cas contraire, il faudra passer par la case charge pour finir la journée. Heureusement, la charge rapide 80 W est de la partie. Elle permet de passer de 0 % à 100 % en une trentaine de minutes.

Enfin, sur le plan photo, ce n’est pas le roi de la photographie. Il se compose de trois objectifs, un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la profondeur de 2 mégapixels. Il s’en sort honorablement, avec notamment une bonne gestion des couleurs et un piqué convenable, mais la concurrence est rude sur ce segment de prix. Le mode nuit n’est pas totalement convaincant.

Pour vous faire une idée plus complète de cet appareil, nous vous invitons à lire notre test sur le OnePlus Nord 2T.

Pour découvrir d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.