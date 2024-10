Samsung Galaxy S23 Ultra : l’ex-roi des smartphones est à prix cassé chez Darty

S’il a laissĂ© sa place de roi des smartphones Android Ă son successeur, le Samsung Galaxy S23 Ultra reste un modèle très convoitĂ©, d’autant plus qu’il a reçu rĂ©cemment la mise Ă jour qui le dote de Galaxy AI ! En ce moment, ce smartphone toujours recommandable voit son prix chuter chez Darty, oĂą il est proposĂ© Ă 801 euros au lieu de 1 419 euros.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Depuis le 28 mars dernier, les smartphones et tablettes Samsung sorties en 2023 profitent de la mise Ă jour vers One UI 6.1. Le Samsung Galaxy S23 Ultra a donc Ă©voluĂ© pour obtenir les fonctionnalitĂ©s d’intelligence artificielle de Galaxy AI au mĂŞme titre que la gamme des Galaxy S24. Et, ce n’est pas ce qui le rend plus intĂ©ressant en ce moment. Aujourd’hui, l’ex-n°1 des smartphones voit son prix chuter de plus de 600 euros par rapport Ă son prix de lancement.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra en quelques mots

Un Ă©cran AMOLED d’excellente facture

Un appareil photo ultra-polyvalent !

Un Snapdragon 8 Gen 2 Ă la barre

Une autonomie de marathonien

Au lieu de 1 419 euros lors de son lancement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 801 euros sur Darty.

Il n’a rien perdu de son tranchant

Entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et le dernier Galaxy S24 Ultra, c’est le jeu des sept diffĂ©rences, autant sur le design que sur la partie hardware. Le S-Pen est toujours de la partie est les finitions sont irrĂ©prochables, le constructeur sud-corĂ©en tranche mĂŞme avec la concurrence en optant pour un aspect carrĂ©. Pour ce qui est de l’Ă©cran, il n’y a rien Ă redire tant Samsung maĂ®trise cet aspect. Nous avons lĂ une dalle Dynamic AMOLED x2 en dĂ©finition QHD+ (3 080 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement adaptatif de 120 Hz et une luminositĂ© qui peut pointer Ă 1 750 cd/m².

L’un des gros atouts du Samsung Galaxy S23 Ultra, c’est sa puissance dĂ©coiffante. Ce smartphone embarque un Snapdragon 8 Gen 2 combinĂ© Ă 8 Go de RAM dans cette configuration de 256 Go. Autant dire que le S23 Ultra fut un vĂ©ritable vent de fraĂ®cheur après les performances dĂ©cevantes du S22 Ultra. Au jeu des benchmarks, il est de loin supĂ©rieur Ă la concurrence de dĂ©but 2023 et dans la pratique, il enchaĂ®ne les tâches et lance les applications les plus gourmandes avec une facilitĂ© dĂ©concertante. Un vrai foudre de guerre.

Appareil photo polyvalent et autonomie olympique

Ă€ l’arrière, le Samsung Galaxy S23 Ultra embarque quasiment la mĂŞme configuration que son prĂ©dĂ©cesseur, Ă la diffĂ©rence près que son capteur principal grand-angle a dĂ©sormais une dĂ©finition de 200 Mpx. Ă€ ses cĂ´tĂ©s, on retrouve Ă©galement un ultra grand-angle de 12 Mpx ainsi que deux tĂ©lĂ©objectifs, l’un x3 et l’autre x10, de 10 Mpx chacun. Avec cette configuration, le Samsung Galaxy S23 Ultra se rĂ©vèle ĂŞtre un photophone ultra-polyvalent capable de dĂ©livrer des clichĂ©s lumineux comme il le faut.

Enfin, l’autonomie du Samsung Galaxy S23 Ultra est un autre point qui a fait couler pas mal d’encre. Grâce Ă son accumulateur de 5 000 mAh mais aussi Ă la chauffe parfaitement maĂ®trisĂ©e et Ă l’efficience Ă©nergĂ©tique de son SoC, on dĂ©passe sans problème les deux journĂ©es d’autonomie avec un usage lĂ©ger. Le vider en une journĂ©e est un vĂ©ritable challenge tant il est increvable. Dommage que la recharge ne suive pas, celle-ci est limitĂ©e Ă 45 W et il faut patienter un peu plus d’une heure pour refaire le plein.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

