Le prix du Samsung Galaxy A34 baisse beaucoup grâce à l’arrivée récente de son successeur

Samsung a beau avoir sorti tout récemment le Galaxy A35, son prédécesseur est toujours bon à conseiller. Il plaît pour son écran haut de gamme, son interface soignée et sa longévité. Aujourd'hui, le Galaxy A34 est encore plus intéressant en passant de 399 euros à seulement 265 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un appareil avec une fiche technique équilibré à un prix relativement contenu, nous avons déniché pour vous une belle offre sur le Galaxy A34. Ce smartphone Samsung milieu de gamme, sorti en mars 2023, s’est vu remplacé tout récemment par le Galaxy A35. Pourtant, il reste un bon investissement, surtout maintenant qu’il profite d’une remise de 134 euros, soit 35 % de réduction.

Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy A34

Son joli design et son écran, digne d’un haut de gamme

Son capteur principal et son autonomie

Sans oublier ses quatre ans de mises à jour majeures

Disponible à sa sortie au prix de 399 euros dans sa version 6 + 128 Go, le Samsung Galaxy A34 est en ce moment remisé à 265 euros (avec une coque offerte) sur le site d’Ubaldi.

Un superbe écran, mais…

Pour son milieu de gamme 2023, Samsung a pris soin d’offrir un joli design proche des Galaxy S23. L’impression premium se perd au dos, qui est en plastique, et aussi à l’avant où l’on retrouve une encoche en forme de « U », une goutte d’eau un poil cheap. On aurait préféré un poinçon plus discret, mais aussi des bordures moins larges sur l’écran. Heureusement, il se rattrape en proposant un grand écran Amoled de 6,6 pouces, rafraichie à 120 Hz, et donc très fluide, en FHD+. La luminosité maximale est excellente (jusqu’à 1000 cd/m²). Il dispose en outre d’une excellente couverture colorimétrique, digne d’un smartphone haut de gamme. Clairement, si vous aimez regarder des contenus vidéos sur votre téléphone, ce sera idéal.

À l’arrière, on découvre un module photo composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 8 mégapixels. Dans l’ensemble, vous obtiendrez des clichés avec un rendu convaincant. Le capteur principal fait du bon boulot. Les clichés sont globalement précis, avec une colorimétrie vive qui met la scène en avant. L’ultra grand-angle et les selfies corrects, on a tout ce qu’on veut. Dommage d’avoir placé un capteur macro inutile.

Un téléphone assurant une bonne expérience logicielle et de jolies photos

Pour faire fonctionner le A34, le constructeur sud-coréen choisit la puce Dimensity 1080 de chez MediaTek, associé ici avec 6 Go de mémoire vive. À l’usage, l’appareil est assez rapide et fluide, les applications se lancent facilement et les jeux gourmands tournent suffisamment bien pour enchaîner les parties — sans pousser les paramètres graphiques à fond non plus. En plus d’être compatible 5G, il tiendra dans le temps puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle. Côté logiciel, on retrouve OneUI 6 basé sur Android 14, un OS qui rend les animations plus fluides et agréables. En prenant soin de votre téléphone, il pourra vous accompagner pendant de longues années.

Enfin, sur la partie autonomie, le A34 embarque sur une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Dans les faits, avec une belle luminosité, et en lançant des applications diverses, lecture vidéo… il peut tenir une journée et demie sans problème. Seul bémol, la puissance de charge. Avec 25 W, il met près d’une heure et demie pour passer de 10 à 100 %, il faudra être patient.

Pour avoir plus d’informations sur l’appareil, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy A34.

Pour découvrir d’autres modèles que celui proposé ici par Samsung, nous avons concocté pour vous un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

