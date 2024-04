Jusqu’à demain seulement, ce forfait 4G de 100 Go est à moins de 10 €/mois chez RED by SFR

Une grosse enveloppe de données 4G pour un prix mensuel vraiment contenu : voici ce que propose actuellement RED by SFR avec son forfait mobile de 100 Go à 9,99 euros par mois. Et c'est bien sûr sans engagement.

La concurrence fait rage sur le marché des opérateurs mobiles, qui dégainent actuellement à tour de rôle des forfaits toujours plus attractifs. Aujourd’hui, c’est RED by SFR qui régale avec son enveloppe de 100 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

100 Go de données 4G en France métropolitaine

22 Go dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Actuellement et jusqu’au 11 avril 2024, le forfait 4G de 100 Go proposé par RED by SFR est affiché à 9,99 euros par mois. L’offre est évidemment sans engagement.

Une quantité rassurante de données

Pour moins de 10 euros par mois, RED by SFR propose donc un forfait plutôt généreux puisque ce dernier offre 100 Go de 4G par mois à ses utilisateurs. De quoi naviguer sur Internet durant de longues heures, mais aussi jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming, ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils si besoin (et ainsi éviter les soucis de connexion si l’on n’a pas la fibre à la maison). S’il y a peu de chance que vous épuisiez toute cette quantité de 4G avant la fin du mois, sachez que RED propose des rechargements de 50 Go à 10 euros. Mais vous n’aurez droit qu’à une seule recharge, avant que l’accès à Internet soit bloqué.

Autrement, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez à disposition 22 Go de 4G pour continuer à utiliser votre forfait de manière plus que confortable. Si cette enveloppe de data n’est pas suffisamment conséquente pour vous, vous pourrez toujours rajouter 5 euros par mois pour bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Des communications illimitées

Outre les 100 Go, les appels, SMS et MMS illimités sont aussi de la partie, et ce, depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Notez tout de même que les appels sont limités à 3h chacun. De même, les appels, SMS et MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne, sans surprise, avec le réseau de SFR, lequel dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. Il couvre plus de 99 % de la population en 4G et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP.

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

