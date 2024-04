À moins de 15 €/mois, ce forfait 5G de 200 Go est l’un des plus économiques du moment

Si vous souhaitez opter pour un forfait généreux en données 5G, mais sans vous ruiner chaque mois, alors mieux vaut vous tourner vers un MVNO comme Coriolis. L'opérateur virtuel propose en effet un forfait 5G de 200 Go à 14,99 euros par mois.

Tomber sur un forfait mobile 5G généreux en données, mais à moindre coût, n’est pas chose aisée. D’où la nécessité d’aller voir du côté des MVNO, ces opérateurs virtuels qui proposent fréquemment des offres sans engagement abordables et pourtant dotés de grosses enveloppes de données. En ce moment, c’est chez Coriolis que l’on trouve l’une des meilleures offres du moment : 200 Go de 5G pour moins de 15 euros par mois.

Que propose ce forfait Coriolis ?

200 Go de 5G en France métropolitaine et 21 Go dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait mobile 5G de 200 Go proposé par Coriolis est affiché à 14,99 euros par mois. Et, c’est sans engagement, bien sûr.

Beaucoup de données 5G pour le mois

Avis à celles et ceux qui ont besoin d’une enveloppe considérable de données 5G pour combler leurs besoins en scrollage intensif sur les réseaux sociaux et autres pages Internet. Le forfait mobile 5G proposé actuellement par Coriolis met à disposition pas moins de 200 Go de données. De quoi surfer sur Internet durant de longues heures, visionner des contenus en streaming ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans voir son enveloppe de données se vider trop rapidement. Et pour couronner le tout, le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Ce dernier doit toutefois être compatible, évidemment.

Autrement, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe de 21 Go, ce qui est largement suffisant pour continuer d’utiliser son forfait sans stress.

Des communications illimitées en France, mais pas que

Le forfait mobile de Coriolis donne aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis les pays de l’UE et les DOM vers ces zones et vers la France. En revanche, il y a quelques conditions à respecter : chaque appel ne devra pas excéder une durée de 3h, dans la limite de 99 correspondants différents maximum par mois.

Enfin, Coriolis étant un opérateur virtuel (ou MVNO) racheté par Altice en 2021, il utilise le réseau de SFR, dont la qualité n’est plus à prouver. Et même si la filiale d’Altice n’occupe que la troisième place (sur quatre) au niveau du nombre d’antennes 5G sur tout le territoire métropolitain, elle revendique le plus grand nombre de sites équipés en bandes hautes fréquences de 3,5 GHz, qui vous offrent les débits les plus rapides de la 5G.

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici.

