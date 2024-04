Le prix de ce smartphone avec écran 144 Hz et charge rapide 68 W va vous étonner grâce à cette promotion

Pour un smartphone milieu de gamme, le Motorola Edge 40 Neo se dote de quelques caractéristiques premium. Il peut convenir pour celles et ceux qui recherchent un smartphone bien fini, et sans payer le prix fort. D’ailleurs, il revient à moins de 330 euros en ce moment.

Motorola à la volonté de revenir en force sur le secteur des smartphones. La marque se lance même dans la conception d’appareil pliant, et s’en sort d’ailleurs très bien avec son Razr 40 Ultra. Elle fait aussi song rand retour sur le milieu de gamme, pour concurrencer les géants chinois comme Xiaomi. Avec son Edge 40 Neo, Motorola propose une fiche technique équilibrée, mais à un prix moins élevé aujourd’hui grâce à cette réduction de 70 euros.

Les points forts du Motorola Edge 40 Neo

Le soin apporté au design

Un bel écran pOled incurvé et lumineux

Une puce MediaTek efficace au quotidien

Disponible à sa sortie à 399 euros, le Motorola Edge 40 Neo est actuellement remisée à seulement 329 euros sur le site Rue du Commerce.

Un design bien exécuté, digne d’un haut de gamme

Le Motorola Edge 40 Neo n’est pas des plus originales, mais c’est un très beau modèle. Les tranches latérales sont soulignées par un élégant cerclage effet métal, et son dos en plastique texturé est doux au toucher et procure une prise en main confortable. La face avant quant à elle, est épurée avec de fines bordures, un poinçon central plutôt discret, et un écran délicatement incurvé dans le prolongement du dos. C’est assez rare sur cette tranche de prix.

Pour l’écran de 6,55 pouces, le constructeur américain opte pour une dalle pOLED en définition 2 400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Il y a même un mode 144 Hz proposé, mais il faut passer par les paramètres du mobile pour y accéder. Lumineux à souhait et compatible HDR, l’écran pOLED offre de belles prestations, même si la colorimétrie manque parfois de naturel. Côté photo, il se compose uniquement d’un capteur principal grand-angle de 50 mégapixelset d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. De jour, les clichés présentent un piqué honorable et une colorimétrie naturelle avec une bonne gestion du contraste, le mode nuit est quant à lui décevant avec des clichés peu exploitables. L’ultra grand-angle propose de son côté des résultats corrects.

Une fiche technique équilibrée

Pour ce qui est des performances, le Edge 40 Neo s’appuie sur une puce MediaTek Dimensity 7030, couplé à 12 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, le smartphone est fluide et agréable à utiliser au quotidien. En revanche, il n’est pas dédié au gaming, mais il développe tout de même des performances honorables et la chauffe n’est jamais excessive.

Enfin, avec sa batterie de 5 000 mAh, on aurait pensé avoir un appareil endurant… Suite à notre protocole ViSer qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…), il a tenu 9 heures et 20 minutes environ seulement. Si vous n’abusez pas du jeu vidéo et des notifications, il devrait vous tenir une bonne journée… mais pas plus. Heureusement, la charge rapide de 68 W permet de récupérer 58 % en 20 minutes.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Motorola Edge 40 Neo.

Pour comparer le Edge 40 Neo de Motorola avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

