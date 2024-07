Plus de 200 € de réduction pour le très bon Nothing Phone (2) grâce aux soldes

Avec un design travaillé qui le distingue de la masse, une belle puissance et une interface très plaisante à utiliser, difficile de critiquer le Nothing Phone (2). Son principal défaut était son prix, mais la Fnac et Darty viennent corriger le tir pendant les soldes en le proposant à 449 euros au lieu de 679 euros.

Plus modeste que d’autres constructeurs, Nothing fait malgré tout son petit bout de chemin sur le marché des smartphones, avec notamment une proposition abordable, le Phone (2a), tout à fait convaincante. Mais son dernier flagship, le Phone (2) fait encore mieux avec un design plus raffiné, une plus grande puissance et quelques petits ajouts bienvenus. Des qualités qui se renforcent avec la baisse de prix de près de 230 euros pour les soldes.

Les points forts du Nothing Phone (2)

Un look atypique avec le Glyph

Des performances plus que satisfaisantes et sans chauffe

Une interface très plaisante à utiliser, Nothing OS 2.0

Proposé dans plusieurs déclinaisons, c’est la version de base du Nothing Phone (2), avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, qui passe à 449 euros au lieu de 679 euros à la Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing Phone (2). Le tableau s’actualise automatiquement.

Une belle progression pour ce smartphone

Avec le Nothing Phone (2), le constructeur chinois Nothing marque un joli bond en avant, flirtant avec le haut de gamme avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Bien qu’elle ne soit pas la plus puissante du marché, elle offre d’excellentes performances, une belle vélocité et peu de chauffe malgré une grande sollicitation de l’appareil.

Un bond en avant qui ne se limite pas à ça puisque le Nothing Phone (e2) affiche également des finitions plus travaillées qui lui confèrent une orientation toujours plus haut de gamme. Quant à l’ajout d’un verre bombé à l’arrière, cela ne fait que renforcer le design particulièrement atypique du smartphone qui reprend le glyphe de son prédécesseur tout en renforçant la beauté de l’objet.

Presque un sans-faute

Sur la face avant aussi, le Nothing Phone (2) fait mieux, avec un écran toujours plat, mais avec des bordures plus fines et une diagonale légèrement plus grande. OLED et Full HD, son écran offre des couleurs naturelles, une finesse d’affichage très correcte et une luminosité maîtrisée. L’appareil est amplement suffisant pour profiter de la plupart des contenus, d’autant plus qu’il profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz qui apporte une navigation fluide et agréable. Un aspect souligné par un OS, Nothing OS (version 2.0) avec Android 14, très bon.

C’est du côté de la photo que le Nothing Phone (2) montre quelques faiblesses, avec notamment une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence d’un téléobjectif. Il propose malgré tout une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. Enfin, côté autonomie, s’il tient toute la journée, il sera difficile d’embrayer sur une deuxième.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (2).

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.