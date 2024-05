Apple Watch Series 8 : la meilleure version de cette smartwatch est à moitié prix, du jamais vu !

La présentation de l'Apple Watch Series 10 est prévue pour la rentrée prochaine, mais étant donné que ce ne sont pas les innovations qui se bousculent à chaque génération, les modèles précédents conservent un certain intérêt. Par exemple, l'Apple Watch Series 8 sortie il y a deux ans n'a pas trop mal vieilli et elle affiche un bien meilleur rapport qualité-prix qu'à sa sortie. Chez PcComponentes, sa version Cellular avec boîtier inoxydable est à 396 euros au lieu de 849 euros.

L’Apple Watch Series 8 en résumé

Un bel écran OLED avec un OS fluide

Un suivi sport & santé avancé

Un suivi GPS très précis

Au lieu de 849 euros habituellement, l’Apple Watch Series 8 (41 mm + GPS & Cellular + boîtier acier inoxydable) est maintenant disponible en promotion à 396 euros chez PcComponentes.

On prend la même et on recommence

Si on devait résumer l’Apple Watch Series 8, on pourrait la voir comme une Apple Watch Series 7 avec une ou deux nouveautés. La firme de Cupertino s’applique à renouveler sa gamme de montres connectées chaque année, mais toujours avec trop peu d’innovations. On retrouve une fois de plus ce design emblématique avec un boîtier carré aux angles arrondis embarquant une dalle OLED de 1,69 pouce. Celle-ci est en définition 430 × 352 pixels, profite du mode Always-On et promet un pic de luminosité à 1 000 cd/m².

Au rang des nouveautés citées plus haut, nous avons deux capteurs de température afin de mesurer les variations de la température corporelle et assurer un suivi du cycle menstruel. L’Apple Watch Series 8 est également capable de détecter les accidents à bord de « véhicules motorisés à quatre roues » grâce au GPS, à l’accéléromètre, au gyroscope et au baromètre. Lorsque ce genre d’accident survient, la montre déclenche un compte à rebours au bout duquel elle lance automatiquement un appel aux services de secours.

Une montre lifestyle et un peu sportive

L’Apple Watch Series 8 se définit avant tout comme une montre lifestyle, mais elle propose tout de même un éventail complet de fonctionnalités en rapport avec le sport. Avec ses nombreux capteurs dont un GPS ultra-précis et un capteur optique de fréquence cardiaque de troisième génération, son étanchéité 5 ATM et ses analyses poussées, la Series 8 pourrait véritablement être considérée comme étant une montre de sport, mais il lui manque le programme d’entraînement et les sessions personnalisées en fonction des performances.

Une autre raison pour laquelle on ne peut considérer l’Apple Watch Series 8 comme une montre sportive, c’est son autonomie. Ce critère n’a jamais été le point fort des Apple Watch, et sur cette huitième itération, on reste sur une durée de 18 heures en utilisation classique d’après la firme de Cupertino, et à 36 heures avec le mode économie d’énergie. Certes, la durée est impressionnante pour une Apple Watch mais reste que ces résultats se font écraser par une concurrence où plusieurs références se targuent d’une semaine d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

