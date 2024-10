Amazon casse déjà le prix des derniers écouteurs sans fil premium de Nothing avec son Prime Day

Après de très bons Nothing Ear (1) et Nothing Ear (2), le constructeur britannique remet le couvert avec deux nouveaux modèles d’Ă©couteurs sans fil : les Nothing Ear (2024) et les Nothing Ear (a). Ce sont ici les premiers qui nous intĂ©ressent, car ils voient leur prix chuter sur Amazon pendant le Prime Day, passant de 149 euros Ă 116 euros.

Après deux modèles d’Ă©couteurs sans fil acclamĂ©s par la critique, le constructeur Nothing a rĂ©cemment fait son grand retour sur ce marchĂ© avec deux nouveaux modèles : les Nothing Ear (2024) et les Nothing Ear (a), le premier Ă©tant rĂ©solument haut de gamme et le dernier plus accessible. Ce sont les Nothing Ear qui nous intĂ©ressent ici, car quelques mois mois après leur sortie, ces Ă©couteurs sans fil notĂ©s 9/10 dans nos colonnes sont dĂ©jĂ de retour en promotion avec cette baisse de plus de 20 % lors du Prime Day.

Pourquoi nous recommandons les Nothing Ear (2024)

Des écouteurs sans fil stylés et confortables

Un son puissant, équilibré, avec une scène large et bien étagée

Une très bonne réduction de bruit active

Au lieu de 149 euros habituellement, les Nothing Ear (2024) sont maintenant disponibles en promotion Ă 116 euros chez Amazon.

Des Ă©couteurs Ă l’image de la marque : audacieux

Il n’y a rien de plus facilement reconnaissable que les produits de la marque Nothing, smartphones et Ă©couteurs sans fil confondus. Avec les Nothing Ear (2024), on retrouve une fois de plus des Ă©couteurs au format intra-auriculaire et au design transparent, rangĂ©s dans une boĂ®te carrĂ©e. Confortables et certifiĂ©s IP54, ils s’autorisent mĂŞme une Ă©nième originalitĂ© au niveau des tiges dotĂ©es d’une zone cliquable pour les commandes. Celle-ci peut ĂŞtre dĂ©licate Ă prendre en main au dĂ©part, mais on finit par s’y habituer.

Si le constructeur britannique annonce une autonomie en hausse pour les Nothing Ear (2024), celle-ci reste toujours juste. Nothing avance une durĂ©e de 5h30 par charge avec la rĂ©duction de bruit activĂ©e et de 9h30 sans. Promesse tenue dans la pratique, mais comme mentionnĂ© plus haut, il y a mieux ailleurs. Quant au boĂ®tier, il fournit trois recharges supplĂ©mentaires. Pour ce qui est de la recharge, 10 minutes suffisent Ă leur rendre une heure d’autonomie, 30 minutes pour 80 % d’autonomie, et 1h30 pour une recharge totale.

Une vraie réussite sur les prestations audio

Les Nothing Ear (2024) jouent la carte de la surprise avec des transducteurs dotĂ©s d’un diaphragme non pas en plastique mais en cĂ©ramique, ce qui est l’apanage des modèles haut de gamme. Le son est alors d’une prĂ©cision redoutable, particulièrement dans les aigus. Les graves sont Ă©galement surprenants de puissance et de rapiditĂ©. L’application propose de son cĂ´tĂ© plusieurs fonctionnalitĂ©s afin d’optimiser l’expĂ©rience d’Ă©coute : un Ă©galiseur remarquable en tous points, un mode de renforcement des basses et un test auditif duquel dĂ©coule une Ă©galisation personnalisĂ©e.

Au niveau du Bluetooth, les Nothing Ear (2024) prennent en charge les codecs AAC, SBC ainsi que les codecs Ă haut dĂ©bit LDAC et LDHC, ils sont aussi compatibles avec le multipoint. Les Nothing Ear (2024) se dotent enfin d’une rĂ©duction de bruit active exceptionnelle pour des Ă©couteurs sans fil lancĂ©s Ă moins de 150 euros. Quelques sons clairs et intenses peuvent toujours percer la bulle de calme, mais rien de bien gĂŞnant. Quant au mode Transparence, c’est encore tout bon sans pour autant atteindre le niveau des Apple AirPods Pro 2.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Nothing Ear (2024).

