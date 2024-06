Sur Amazon, l’iPhone 15 Plus d’Apple (128 Go) s’affiche à un prix inédit

Avec l'arrivée prochaine des nouveaux iPhone d'Apple en septembre, il n'est pas étonnant de voir quelques offres sur les iPhone 15. En ce moment, c'est la version Plus qui se négocie à un prix plus doux : 949 euros contre 1 119 euros habituellement.

La prochaine Keynote d’Apple se tiendra bien évidemment en septembre, et lèvera le voile sur la prochaine gamme d’iPhone pour 2024. À quelques mois de cet évènement, il ne reste pas moins intéressant de se tourner vers la quinzième génération, notamment la version Plus. Un appareil composé d’un écran aussi grand que celui du Pro Max, de quoi ravir les aficionados de grands formats, et qui risque d’être plus avantageux que son successeur. Il est d’autant plus intéressant d’investir dans l’iPhone 15 Plus quand ce dernier coûte 15 % de moins sur Amazon.

Quels sont les atouts de l’iPhone 15 Plus ?

Sa qualité de fabrication et son écran OLED de 6,7 pouces lumineux

Sa puce performante : l’A16 Bionic

Son capteur photo de 48 mégapixels

Au départ à 1 119 euros, l’Apple iPhone 15 Plus (128 Go) est aujourd’hui en promotion à 949 euros sur le site d’Amazon. Cette offre est également valable pour le coloris vert.

Un iPhone au grand format avec une pilule pratique

Entre ses tranches plates en aluminium, son dos en verres et ses angles arrondis, l’iPhone 15 Plus garde un design quasi inchangé. Ce modèle emprunte beaucoup de l’Apple iPhone 14 Pro, a commencé par la Dynamic Island qui fait disparaître l’encoche au profit d’une pilule avec laquelle nous pouvons interagir avec les notifications.

L’iPhone 15 Plus opte pour un écran de 6,7 pouces, et apporte une expérience de jeu et de visionnage beaucoup plus confortable que sur les 6,1 pouces de l’iPhone 15. Certes, la prise en main sera moins confortable pour les petites mains, mais il a l’avantage d’être léger. Sa dalle OLED est de très bonne qualité, et un plaisir à utiliser, même en extérieur. Le 120 Hz reste exclusif à la gamme Pro. Toutefois, avec un écran limité à 60 Hz, la navigation est très agréable et optimisée.

… Qui ne manque pas de puissance et d’endurance

La version Plus de l’iPhone 15 s’appuie sur la puce A16 Bionic. Ainsi, ce smartphone est capable d’accomplir toutes les tâches, des plus basiques aux plus complexes comme faire tourner des jeux gourmands en max à 60 FPS. L’iPhone 15, c’est aussi une expérience logicielle aux petits oignons avec iOS 17, quand bien même cette dernière apporte que peu de nouveautés, il est compatible avec la prochaine version bourrée de nouveautés, déjà disponible en bêta.

Côté photo, il est équipé d’un capteur principal grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Et enfin, sur la partie autonomie, il peut facilement atteindre les deux jours d’autonomie de suite sans broncher si vous avez une utilisation légère. En revanche, sa charge reste trop lente pour son tarif.

Vous pouvez découvrir notre test sur l’iPhone 15 d’Apple, valable pour la version Plus.

