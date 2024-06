Bouygues est 5 € moins cher que Free avec son nouveau forfait 5G de 300 Go

Bouygues Telecom booste son catalogue de forfaits mobile 5G avec une nouvelle offre B&You très généreuse en data : 300 Go pour seulement 14,99 euros par mois.

En ce moment, de nombreux opérateurs s’attellent à proposer les meilleurs prix sur des forfaits mobile sans engagement. Si vous êtes un grand consommateur de data et que vous souhaitez, au passage, profiter du réseau 5G, certains opérateurs proposent des offres très avantageuses. C’est le cas avec cette nouvelle offre sans engagement chez B&You qui met le paquet avec un forfait à 300 Go de 5G pour moins de 15 euros par mois.

Que propose ce forfait B&You ?

300 Go de 5G en France Métropolitaine, dont 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Les appels/SMS/MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom

B&You propose ce nouveau forfait mobile 5G pendant un temps indéterminé : 300 Go sans engagement pour 14,99 euros par mois. L’offre est sans engagement. Notez que cela correspond à 5 euros de moins par mois que l’offre chez Free mobile.

Une enveloppe conséquente de données

B&You met à disposition un nouveau forfait dans son catalogue, avec pas moins de 300 Go de données 5G sans frais supplémentaire pour en profiter. Une quantité de data considérable, qui offre de nombreuses possibilités : vous allez pouvoir dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même des parties de jeux en ligne, sans Wi-Fi à proximité. Autant dire que vous aurez très peu de chance d’épuiser toute votre enveloppe de data avant la fin du mois.

L’opérateur prévoit aussi une quantité de 35 Go à utiliser en Europe et DOM. Une quantité suffisante pour profiter de votre séjour, sans stresser de dépasser la quantité et de se retrouver avec une grosse facture à la fin du mois.

Des communications illimitées et les avantages de Bouygues Telecom

Comme les autres forfaits proposés par B&You, celui-ci comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il utilise le réseau Bouygues Télécom, soit l’une des meilleures couvertures réseau du pays, juste derrière Orange. C’est l’assurance de capter le réseau dans d’excellentes conditions, à l’exception des zones où les antennes 5G se font encore rares.

Mais, ce n’est pas uniquement pour cela que nous recommandons ce forfait mobile aujourd’hui. Chez la concurrence, Free propose le même forfait de 300 Go, mais à 19,99 euros par mois. Vous payerez donc moins cher pour le même service.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

