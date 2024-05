Le forfait mobile Free 5G passe de 250 Go à 300 Go pour le même tarif mensuel

Free vient tout juste de gonfler l'enveloppe de données proposée dans son forfait 5G sans engagement. Désormais, ce ne sont plus 250 Go, mais bien 300 Go que les clients auront à disposition, et ce, toujours pour 19,99 euros par mois.

En plus de pratiquer une politique tarifaire agressive qui a bouleversé le marché des forfaits téléphoniques, Free décide parfois de gonfler l’enveloppe data de ses forfaits sans en changer le prix mensuel. C’est justement le cas en ce moment avec son forfait 5G phare, qui vient tout juste de passer de 250 Go à 300 Go, et ce, sans augmentation de prix : l’offre est toujours affichée à moins de 20 euros par mois.

Que propose ce forfait Free ?

300 Go de 4G/5G en France métropolitaine

35 Go de 4G à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les DOM et l’étranger

Au lieu des 250 Go habituels, le forfait 5G de Free comporte désormais une enveloppe de 300 Go de données, toujours à 19,99 euros par mois. Pour les abonnés Freebox Pop, l’offre coûte toujours 9,99 euros par mois. Et c’est sans engagement pour tout le monde.

Une énorme quantité de données 5G

Le forfait 5G proposé par Free devrait convenir à celles et ceux qui ont une utilisation intensive d’Internet chaque jour. Avec une enveloppe de 300 Go, et non plus de 250 Go « seulement », les clients de l’opérateur pourront naviguer sur le web durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne, visionner plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils chaque mois. Le forfait donne en plus accès au réseau 5G, qui permet notamment de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone, lequel doit bien sûr être compatible. Les vidéos pourront être visionnées en ultra haute définition et la connexion sera bien stable et réactive.

Et si vous comptez vous rendre prochainement sur un territoire hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez sous la main une enveloppe de 35 Go de 4G à utiliser depuis plus de 100 destinations.

Des communications toujours illimitées et un bon réseau

Le forfait de Free comprend évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et depuis l’Europe, les DOM ou encore le Canada. Notez toutefois que les MMS ne seront pas illimités vers les DOM, seuls les SMS le sont. Les appels sont par ailleurs illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, aux États-Unis, au Canada, en Chine et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de 100 destinations.

Côté couverture réseau, selon l’Arcep, Free Mobile couvre aujourd’hui 99 % de la population en 3G et 4G, ainsi que 92 % du territoire. En 5G, Free rattrape peu à peu ses concurrents et possède pas moins de 5 453 antennes 3,5 GHz, contre 6 506 pour Bouygues ou encore 7 631 pour SFR et 8 734 pour Orange.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’offre mobile de Free.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

