200 Go pour moins de 10 €, ce forfait 5G est gonflé à bloc pour vraiment pas cher pendant les soldes

Si vous dépensez trop cher pour votre forfait mobile, il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies tout en gagnant des Go pendant les soldes d'été. En voilà un intéressant : 200 Go de 5G pour seulement 9,99 euros par mois.

Les offres sans engagement se multiplient pendant les soldes, avec des prix abordables, sans pour autant sacrifier l’enveloppe 5G. Aujourd’hui, celui qui nous intéresse et celui de Cdiscount Mobile avec 200 Go pour moins de 10 euros. De quoi profiter d’une grosse quantité de 5G à petit prix sans faire un gros trou dans la facture chaque mois.

En quoi ce forfait Cdiscount Mobile est-il intéressant ?

200 Go 5G en France et 19 Go en Europe/DOM

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

Il profite du réseau Bouygues Telecom

L’opérateur Cdiscount Mobile vient de lancer une nouvelle offre limitée : un forfait 5G de 200 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Un forfait idéal pour ceux qui ont besoin d’être connectées en permanence

Ce forfait s’adresse essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou ceux dont la connexion fixe laisse à désirer, en leur permettant de la remplacer — dans une certaine mesure — par de la 5G.

Avec ce forfait à 200 Go, les possibilités sont grandes : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer tranquillement sur Internet et écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, de partager votre connexion en cas de besoin et de faire des parties en ligne. Cette offre propose également 19 Go en 4G de data en Europe/DOM, et cela, sans surcoût. Une enveloppe suffisante lorsque vous êtes en déplacement ou en vacances sans avoir à vous connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, mais sans en abuser non plus.

Les avantages de Bouygues Telecom

Outre la quantité de data, vous aurez également droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

L’avantage avec Cdiscount mobile, c’est que l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

