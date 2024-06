220 Go pour moins de 10 €, ce forfait 5G est gonflé à bloc pour vraiment pas cher

Si vous dépensez trop cher pour votre forfait mobile, il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies tout en gagnant des Go. En voilà un intéressant : 220 Go de 5G pour seulement 9,99 euros par mois.

La petite guéguerre des opérateurs est de retour. Les offres sans engagement se multiplient, avec des prix abordables, sans pour autant sacrifier l’enveloppe 5G. Aujourd’hui, celui qui nous intéresse et celui de Cdiscount Mobile avec 220 Go pour moins de 10 euros. De quoi profiter d’une grosse quantité de 5G à petit prix sans faire un gros trou dans la facture chaque mois.

En quoi ce forfait Cdiscount Mobile est-il intéressant ?

220 Go 5G en France et 27 Go en Europe/DOM

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

Il profite du réseau Bouygues Télécom

Bonus : Carte Sim à 1 €

L’opérateur Cdiscount Mobile vient de lancer une nouvelle offre limitée : un forfait 5G de 220 Go à seulement 9,99 euros par mois. Cette offre sans engagement est disponible jusqu’au 2 juillet.

Un forfait idéal pour ceux qui ont besoin d’être connectées en permanence

Ce forfait s’adresse essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou ceux dont la connexion fixe laisse à désirer, en leur permettant de la remplacer — dans une certaine mesure — par de la 5G.

Avec ce forfait à 220 Go, les possibilités sont grandes : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer tranquillement sur Internet et écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, de partager votre connexion en cas de besoin et de faire des parties en ligne. Cette offre propose également 27 Go en 4G de data en Europe/DOM, et cela, sans surcoût. Une enveloppe suffisante lorsque vous êtes en déplacement ou en vacances sans avoir à vous connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, mais sans en abuser non plus.

Les avantages de Bouygues Telecom

Outre la quantité de data, vous aurez également droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

L’avantage avec Cdiscount mobile, c’est que l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement SFR Forfait Mobile 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 100 Go en Europe 19.99€ /mois -5€ Client Box Découvrir Forfait Mobile B&You

80 Go Appels illimités 80 Go en France 20 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le géant 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go - 250 Go en France 25 Go en Europe À partir de 11.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.