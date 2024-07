Un forfait mobile 5G de 120 Go à moins de 9 € /mois ? RED met le paquet pendant les soldes

La concurrence fait rage sur le secteur des forfaits généreux en données 5G et pas chers. Aujourd'hui, c'est RED by SFR qui régale avec une offre sans engagement de 120 Go de 5G à 8,99 euros par mois en pleine période de soldes d'été.

Si l’on souhaite avoir à sa disposition une enveloppe de données 5G généreuse, il faut parfois se préparer à faire face à des prix mensuels assez élevés. Heureusement, ces tarifs sont loin d’être une généralité et certaines marques de téléphonie bon marché proposent des forfaits sans engagement avec un excellent rapport Go-prix. C’est notamment le cas de RED by SFR chez qui l’on trouve, en cette période de soldes d’été, une offre 5G de 120 Go à moins de 9 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

120 Go de données 5G en France métropolitaine et 24 Go en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau SFR

Actuellement, le forfait 5G de 120 Go proposé par RED by SFR est actuellement affiché à 8,99 euros par mois.

Une quantité conséquente de données 5G

Les forfaits géants sont traqués par celles et ceux qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone et qui refusent d’être à court de Go dès le 5 du mois. Autant dire que le forfait 5G de 120 Go de RED by SFR devrait ravir les utilisateurs qui aiment scroller souvent sur leurs réseaux sociaux, consulter des sites Internet à gogo dans une même journée, regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite sur leur smartphone ou encore jouer en ligne pendant des heures. Et grâce au réseau 5G, ils pourront enchaîner ces tâches en profitant de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur leur appareil. Attention toutefois à bien vérifier que le smartphone en question est compatible, évidemment.

Autrement, si l’utilisateur voyage dans l’Union européenne ou dans les DOM, RED by SFR lui met également à disposition une enveloppe de 24 Go de données, ce qui est largement assez pour continuer à utiliser son forfait confortablement. Et si ce n’est pas assez, il reste toujours l’option de payer 5 euros en plus par mois pour bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Les communications sont évidemment illimitées

Le forfait de RED by SFR comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Notez tout de même que chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication. De plus, les appels, SMS et MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne évidemment avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. Il couvre plus de 99 % de la population en 4G et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 7 955 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

