Sony WH-1000XM5 : le Single Day nous fait vibrer avec cette remise inédite sur l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché

Le Single Day suit son cours et AliExpress vient de lancer une excellente offre sur le WH-1000XM5, le casque sans fil haut de gamme de Sony. Son prix chute de 419 euros Ă seulement 233 euros grâce Ă un code promo, c’est du jamais vu !

Il est qualifiĂ© de meilleur casque Ă rĂ©duction de bruit active, mais le Sony WH-1000XM5 n’est qu’une Ă©volution en finesse de son prĂ©dĂ©cesseur, le WH-1000XM4. Peu de diffĂ©rences dĂ©marquent les deux modèles, la plus flagrante Ă©tant le changement de design qui n’est pas vraiment en faveur du Sony WH-1000XM5. Il n’empĂŞche que ce dernier reste l’une des meilleures rĂ©fĂ©rences du marchĂ©, mĂŞme deux ans après sa sortie. Et, aujourd’hui, pour le Single Day, son prix n’est jamais tombĂ© aussi bas !

Pourquoi opter pour le Sony WH-1000XM5 ?

La meilleure réduction de bruit du marché !

Des performances sonores au rendez-vous

Le Bluetooth multipoint

La grosse autonomie de 40 heures

Au lieu de 419 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion Ă 233 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR025.

Un changement lĂ oĂą il n’en fallait pas

Le seul changement visible dont profite le Sony WH-1000XM5, c’est celui du design et l’Ă©volution est pour le moins radicale. En revanche, cela ne veut pas dire que cela ait Ă©tĂ© bien pensĂ©. Alors que le WH-1000XM4 profitait d’un arceau pliable, ce n’est pas du tout le cas du Sony WH-1000XM5 qui perd ainsi en ergonomie, seules ses oreillettes sont dĂ©sormais pivotables. Il ne faut donc pas attendre de lui Ă ce qu’il ne prenne pas de place dans un sac. Toutefois, le confort est toujours de mise avec l’arceau rembourrĂ© et les oreillettes qui englobent parfaitement les oreilles pour une excellente isolation sonore.

En plus d’ĂŞtre un bijou de confort, le Sony WH-1000XM5 est Ă©galement un champion d’autonomie. Le constructeur nippon annonce une endurance de 30 heures avec la rĂ©duction de bruit active, comme pour le WH-1000XM4. Sans la rĂ©duction de bruit active, on grimpe Ă 40 heures, ce qui est un très bon score qui tient d’ailleurs ses promesses comme nous l’avons pu relever dans notre test. Sony indique Ă©galement qu’il est possible de rĂ©cupĂ©rer 3 heures d’autonomie avec seulement 3 minutes de recharge. Pour une charge complète avec câble USB-C, il faut patienter dans les 1h30.

Une réduction de bruit active sans égale !

Autre changement majeur pour le Sony WH-1000XM5 : un total de huit micros pour la rĂ©duction de bruit active au lieu de quatre pour son prĂ©dĂ©cesseur, sachant que ce dernier Ă©tait lui aussi considĂ©rĂ© comme le meilleur casque Ă rĂ©duction de bruit active Ă son Ă©poque. Le WH-1000XM5 intègre Ă©galement un système Ă double processeur de rĂ©duction de bruit qui le rend plus efficace sur les frĂ©quences mĂ©diums et aigĂĽes, et donc les voix humaines. Enfin, ce casque propose une ANC adaptĂ©e Ă l’environnement de son porteur grâce Ă un capteur de pression atmosphĂ©rique.

Le Sony WH-1000XM5 apporte Ă©galement un menu changement du cĂ´tĂ© de l’architecture audio. Au lieu des transducteurs de 40 mm du WH-1000XM4, on retrouve des transducteurs de 30 mm mais le WH-1000XM5 ne descend pas pour autant en gamme. Ces nouveaux transducteurs sont maintenant conçus avec des matĂ©riaux composites en fibres de carbone et un aimant en nĂ©odyme, ce qui les rend plus rĂ©actifs malgrĂ© leur petit format. En termes de rendu, ce casque dĂ©livre un son plus prĂ©cis et plus naturel que son prĂ©dĂ©cesseur. CĂ´tĂ© Bluetooth, le WH-1000XM5 peut se connecter en multipoint avec les codecs SBC, AAC et LDAC.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000XM5.

