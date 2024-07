La Samsung Galaxy Watch 4 Classic fait son grand retour 70 % moins chère pendant le Prime Day

À l'époque de sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic fut un véritable coup de foudre à un moment où le marché des montres connectées peinait déjà à se renouveler. Avec son mélange entre tradition et modernité, elle a fait mouche et cet aspect pourrait lui valoir d'attirer encore tous les regards, ça et son prix de seulement 139 euros au lieu de 449 euros pendant le Prime Day.

Samsung en est déjà à sa septième génération de Galaxy Watch et si cette dernière annonce des changements riches, il ne faut pas oublier les anciens coups de cœur qui ont eu eux aussi leur année de gloire. On pense notamment à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sortie en 2021 et qui était le mix parfait entre tradition et modernité avec d’un côté le design classique avec lunette rotative et de l’autre un logiciel exhaustif avec un grand catalogue d’applications tierces. Pendant le Prime Day, cet ancien banger fait son grand retour chez Amazon avec une réduction de 70 % !

Quelques rappels sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Une smartwatch élégante avec lunette rotative

Les nombreuses applications tierces avec Wear OS

Un suivi sport & santé précis et complet

Lancée à 449 euros, puis ramenée à 249 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est maintenant disponible en promotion à 139 euros chez Amazon.

Elle a de la bouteille, mais encore du charme

Si Samsung comptait jouer la carte de l’élégance avec sa Galaxy Watch 4 Classic, c’est plutôt réussi. Il n’y a rien à dire sur la qualité des finitions, le boîtier de 46 mm est en acier inoxydable tandis que l’écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass DX. En revanche, le constructeur sud-coréen aurait pu aller jusqu’au bout de sa démarche et proposer un bracelet en cuir ou en métal au lieu de celui en fluoroélastomère. Surtout que la Galaxy Watch 4 Classic est avant tout une montre lifestyle. Elle a au moins le mérite d’être certifiée IP68 et de profiter d’un indice d’étanchéité 5 ATM.

Pour ce qui est de l’écran de 1,4 pouce, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic arbore une dalle OLED en définition 450 x 450 pixels pour une résolution de 321 ppp. C’est confortable à lire, sans compter que la luminosité peut se régler automatiquement grâce à un capteur. Pour la régler manuellement, il faut se servir de la lunette rotative. Pour les personnes habituées à garder leur smartwatch au poignet la nuit, un mode permet de désactiver les notifications et l’allumage automatique de l’écran aux horaires choisies afin de ne pas être réveillé par sa montre au beau milieu de la nuit.

Une montre lifestyle mais aussi sportive

L’un des grands atouts des Galaxy Watch est sans conteste leur logiciel. Avec Wear OS, la navigation est fluide, elle est aussi simple et intuitive puisqu’elle se fait autant sur l’écran tactile qu’avec la lunette rotative. On a aussi accès à un énorme catalogue d’applications tierces via la Play Store de Google telles que Shazam, Spotify ou encore Google Fit. La Samsung Galaxy Watch 4 Classic peut aussi être utilisée pour le paiement sans contact via Samsung Pay et Google Pay. Enfin, Wear OS donne la possibilité de répondre à certaines notifications par l’envoi d’emojis ou de vocaux.

Enfin, quand bien même elle n’est pas une montre sportive, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic propose un bel ensemble de capteurs pour le suivi sport & santé. En plus des classiques cardiofréquencemètre et GPS, on retrouve un compteur de pas, un oxymètre, un tensiomètre et même un électrocardiogramme, mais ce dernier fonctionnne uniquement en écosystème fermé, autrement dit, avec un smartphone Samsung seulement. Côté autonomie, ce n’est pas brillant. La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est capable de tenir pas plus de deux jours et c’est bien dommage.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

