À moins de 300 €, ce TV Xiaomi sous Android TV est le plus abordables des TV 4K 55″ lors des soldes

En quête d’un téléviseur pas cher pendant les soldes d’été ? Nous avons déniché un bon plan très intéressant : ce modèle Xiaomi de 55 pouces coûte seulement 299 euros au lieu de 599 euros de base.

Parmi les innombrables marques de téléviseurs, on retrouve (encore) Xiaomi. Le géant chinois ne connait pas le même succès sur ce segment qu’avec ses smartphones, mais arrive à proposer des produits tout à fait honorables. Son modèle P1E de 55 pouces vaut le détour, surtout qu’il est proposé avec Android TV et devient encore plus intéressant pendant les soldes après 300 euros de réduction sur son prix initial.

Le TV Xiaomi P1E, c’est quoi ?

Un design soigné et minimaliste

Un écran 4K de 55″ compatible HLG HDR10, Dolby Audio et DTS

L’interface Android TV

Le téléviseur Xiaomi P1E est vendu à 599,99 euros, mais à l’occasion des soldes, on le trouve en promotion à 299,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Si vous préférez une autre marque, on trouve aussi en alternative le téléviseur LG 55UT73 (2024) en promotion à 389 euros au lieu de 549 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi TV P1E 55. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV 4K suffisant pour regarder vos films et séries

Le Xiaomi P1E profite d’une bonne qualité de fabrication. Il mise sur un look minimaliste avec un cadre fin laissant apparaître de fines bordures autour de l’écran et des pieds aux extrémités pour placer une barre de son entre eux. Quant à sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur.

Ici pas de dalle Oled ou Qled, mais un écran LCD. Il offre tout de même une belle qualité grâce à une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Il est dommage de ne pas retrouver une compatibilité avec le Dolby Vision, mais il prend en charge les normes HLG et HDR10. Côté son, Xiaomi a misé sur le Dolby Audio et le DTS pour renforcer l’immersion sonore.

Une smart TV réussie

Le principal atout de ce téléviseur reste son aspect connecté. Cette Smart TV tourne sous Android TV. Le catalogue d’applications du Play Store sera donc tout à fait à portée de main. ous retrouverez aussi les applications immanquables comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore YouTube. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. La fonction Chromecast se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone, et la fonction AirPlay 2 sera aussi de la partie.

Pour finir, côté hardware, on a droit à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Et pour la connectique, le TV de la marque chinoise intègre DEUX ports HDMI (1 port avec eARC), deux ports USB 2.0, une prise Ethernet, et une sortie audio numérique optique. À noter, le téléviseur est équipé du Bluetooth et du Wi-Fi.

