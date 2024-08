Galaxy Watch 7 : quand la dernière montre connectée de Samsung est déjà à moitié prix

Après seulement quelques semaines de commercialisation, la nouvelle montre connectée Samsung Galaxy Watch 7, parfaite pour pratiquer une activité sportive, est déjà en forte promotion. Chez Boulanger, la tocante passe de 319 à seulement 169 euros, sous certaines conditions.

L’écran de la Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’était à Paris que Samsung a présenté toutes ses nouveautés de l’été, avec en grande pompe ses nouvelles montres connectées. Parmi elles, le modèle de base, celui de référence : la Galaxy Watch 7. Son prix est déjà bien en baisse chez Boulanger, grâce à un code promo, un bonus de reprise et le club Boulanger. Voici comment en profiter !

La Samsung Galaxy Watch 7, c’est quoi ?

Une très bonne montre connectée pour le sport avec le suivi de santé ;

Une interface parmi les meilleures du marché ;

Des bracelets interchangeables ;

Un très bel écran facile à utiliser.

La Samsung Galaxy Watch 7 a été lancée le 10 juillet dernier au prix de 319 euros. Chez Boulanger, vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour seulement 169 euros. Pour cela, vous devez utiliser le code promo 50W7L pour économiser 50 euros, mais aussi participer à l’offre de reprise pour avoir une remise supplémentaire de 50 euros sur la montre, ainsi qu’un autre bonus de 50 euros si vous êtes membre du club Boulanger (c’est gratuit).

Une très bonne montre connectée pour le sport

Au total, la Galaxy Watch 7 propose un certain nombre de mesures : températures, altitude, boussole, accéléromètre, gyroscope, électrocardiogramme, tension, composition corporelle, GPS et fréquence cardiaque. Des mesures qui sont précises, contrairement à d’autres modèles. Évidemment, plein de modes d’entraînement sont proposés, pour différentes disciplines sportives. D’ailleurs, durant vos entraînements, vous pouvez personnaliser les informations qui sont affichées : durée, allure, zone de fréquence cardiaque, allure du tour, dénivelé, etc.

Samsung a même intégré de l’intelligence artificielle (ce n’est pas un gros mot ici) sans Samsung Health, l’application de suivi de santé du constructeur. En fait, elle résume vos données en un simple score, de 0 à 100. De quoi vous aider à comprendre si vous êtes suffisamment reposé ou non. Attention : la mesure de la tension artérielle et de l’électrocardiogramme restent malheureusement réservées aux possesseurs de smartphone Samsung.

La Galaxy Watch 7 s’adresse en fait à tout le monde

Bien qu’elle soit très poussée sur le suivi de santé ainsi que les entraînements sportifs, la Galaxy Watch 7 reste aussi un modèle adapté à tout le monde. Cela commence avec l’interface : il s’agit de Wear OS, avec la surcouche de Samsung. La montre est suffisamment puissante pour proposer une bonne fluidité tout au long de la journée. On peut y installer tout à un tas d’applications, envoyer des messages, passer des appels, recevoir toutes ses notifications sur la montre directement. De quoi (un peu) se déconnecter d’un smartphone qu’on a tendance à sortir tout le temps.

Côté autonomie, la Galaxy Watch 7 est équipée d’une batterie de 300 mAh pour le modèle 40 mm, et d’une batterie de 425 mAh pour le modèle 44 mm (un peu plus grand). Sur la première version, notre test d’autonomie, nous avons tenu 35 heures, soit une journée et demie. Le tout avec le suivi de fréquence cardiaque et du stress en permanence, avec la mesure de SpO2 et de température la nuit et en activant le mode d’affichage always-on. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais c’est meilleur que la Galaxy Watch 6.

Pour en savoir plus sur cette montre, nous vous invitons à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 7.

