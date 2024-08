Le meilleur des forfaits 5G est là : 160 Go pour 8,99 €/mois seulement

Celles et ceux qui ont besoin d’une grande quantité de data chaque mois tout en profitant de la 5G peuvent aujourd’hui se diriger vers RED by SFR qui propose actuellement une offre très intéressante : 160 Go pour 8,99 euros par mois.

Yura Fresh // Source : Unsplash

Les opérateurs mobile profitent de l’été pour lancer des forfaits 5G généreux en data, même à l’étranger, aux tarifs hyper attractifs. Et aujourd’hui, on vous a dégoté l’offre qui est probablement la plus intéressante du moment : Red by SFR propose en effet un forfait mobile 5G de 160 Go pour moins de 9 euros par mois.

L’offre du forfait 5G Red by SFR en détail

Une enveloppe de 160 Go de data en 5G et 23 Go en EU/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau SFR

Et c’est sans engagement

En ce moment, le forfait Red by SFR de 160 Go en 5G est disponible à 8,99 euros par mois. De plus, ce forfait est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an.

Une enveloppe de data en 5G bien généreuse

Lorsque l’on est souvent en déplacement, loin de son point Wi-Fi domestique, il peut arriver que l’on consomme beaucoup de data en naviguant sur Internet, en regardant une série en streaming, en partageant sa connexion, ou en postant des photos sur Instagram. Pour ces gros consommateurs, RED by SFR propose ce forfait de 160 Go en 5G.

Et pour ceux qui partiraient à l’étranger pendant ces vacances, l’opérateur low cost propose 23 Go valable dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM. Une enveloppe suffisante pour continuer à utiliser son forfait confortablement. Et si ce n’est pas assez, il reste toujours l’option de payer 5 euros en plus par mois pour bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis

Des communications illimitées, avec un bon réseau

Cette offre comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Notez tout de même que les appels sont limités à 3h maximum chacun. De même, les appels, SMS et MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

À l’instar de Sosh avec Orange, RED dispose des infrastructures réseau de sa maison mère, SFR, ainsi que le même support client. On profite d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G.

Il couvre plus de 99 % de la population en 4G et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 7 955 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. Vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. Notez d’ailleurs que vous devez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

