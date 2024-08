Voilà un pack sportif et musical pas cher chez Xiaomi : bracelet connecté + écouteurs sans fil à moins de 50 €

L’été est l’un des meilleurs moments pour se mettre au sport, surtout quand on est bien équipé ! Aujourd’hui c’est un pack de démarrage du sportif 2.0 que Xiaomi nous propose, un bracelet connecté SmartBand 8 pour mesurer ses performances et pour rester concentré, une paire d’écouteur sans-fil Buds Lite 4 tout cela pour 49,99 euros.

Xiaomi est une marque qu’on ne présente plus, car elle est devenue en l’espace de quelques années l’un des piliers des produits tech en commençant avec ses smartphones dans toutes les gammes du marché ainsi qu’une myriade d’accessoires connectés, la société chinoise est présente sur tous les fronts et sa dernière percée est dans l’automobile avec la SU7. Aujourd’hui Xiaomi nous propose un pack avec la huitième génération de son SmartBand et des écouteurs true-wireless Buds Lite 4 tout cela pour moins de 50 euros.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boite ?

Un pack complet pour pas cher

Un bracelet connecté stylé, rempli de fonctionnalités

Des écouteurs sans fil compatible Google Fast Pair

Au lieu de 89,99 euros, le pack Xiaomi Smart Band 8 et Buds Lite 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur la boutique de Xiaomi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le pack Xiaomi Smart Band 8 et Buds Lite 4 Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet plus que connecté

Le Xiaomi Smart Band 8 est un traqueur de performance connecté, copiant l’apparence de ses prédécesseurs avec cette forme de longue pilule, doté d’un écran AMOLED de 1,62 pouce (490 × 192 pixels) affiche un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur cette génération, Xiaomi innove dans les systèmes d’accroche puisque la firme chinoise propose une variante collier pour porter le capteur autour du cou, mais aussi une attache dédiée au sportif avec le « running clip« .

L’appareil est complet, mais peut-être restreint par son système d’exploitation, car aucune application tierce ne peut être installée sur le Smart Band 8. Cela ne l’empêche pas d’être un bon allié pour le sportif, ce dernier est doté d’un capteur de fréquence cardiaque optique, et d’un accéléromètre.

Ces organes de détections permettent au bracelet de Xiaomi de comptabiliser les pas effectués dans la journée, d’enregistrer les parcours sportifs (associé au GPS du smartphone). Le capteur de fréquence cardiaque quant à lui mesure la saturation pulsée en oxygène (SpO2). Une fois le « running clip » attaché à votre chaussure et l’option activée sur l’application Mi Fitness, des mesures inédites seront capturées comme le rapport cadence-rythme, le temps de contact au sol et dans l’air et aussi la force d’impact au sol.

Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sont des écouteurs sans fil avec un format à tige et une architecture open-fit sans embouts intra-auriculaires. De conception légère, avec seulement 3,92 g sur la balance, ils sauront se faire oublier lors de vos sessions d’écoute, ils sont aussi compatibles avec la technologie Google Fast Pair permettant une connexion instantanée à l’ouverture du boitier.

Les Buds 4 Lite sont dotés de la version 5.3 de la norme Bluetooth avec les codecs compatibles AAC et SBC. Les true-wireless de Xiaomi possèdent des contrôles tactiles personnalisables sur la tranche des écouteurs, avec un simple tapotement (ou une combinaison d’appuis) vous pouvez couper le son, changer de contenu audio sans avoir à le faire sur votre smartphone ou tablette. Les Redmi Buds Lite 4 sont munis d’une IA permettant une suppression de bruit permettant lors des appels afin d’avoir des conversations avec plus de clarté.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet du Xiaomi Smart Band 8.

Afin de comparer le Xiaomi Smart Band 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs bracelets connectés.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.