Ce PC gaming fixe avec RTX 4070 + i5 de 13e gen est 550 € moins cher grâce à une offre provenant de chez Carrefour

Pour jouer dans les meilleures conditions, il est conseillé de choisir un bon PC fixe, plus puissant qu’un simple laptop. Certains modèles proposent en plus des configurations bien performantes, à l’image du HP Omen 25L GT14-1039NF, doté d’une RTX 4070. Une tour que l’on trouve d’ailleurs à un super prix : 949,99 euros au lieu de 1 499,99 euros chez Rakuten (vendeur Carrefour).

Si les PC portables gamer sont vraiment pratiques au quotidien, puisque moins encombrants et donc plus facilement transportables, ils ne peuvent pas éclipser les PC fixes gaming, qui sont certes sédentaires et plus massifs, mais qui offrent une puissance supérieure, notamment parce que leur carte graphique n’est pas bridée. La personnalisation qu’ils autorisent et leur connectique bien plus fournie font aussi partie de leurs atouts. Le hic, c’est que leur prix est traditionnellement assez élevé, surtout si leur configuration est pointue. Il est toutefois possible de faire de très bonnes affaires, comme avec le PC fixe HP Omen 25L GT14-1039NF avec RTX 4070, que l’on trouve en ce moment à moins de 1 000 euros.

Les points essentiels de ce HP Omen 25L

Une tour PC plutôt compacte

Un combo RTX 4070 + i5 de 13e gen + 32 Go de RAM DDR5

Un SSD de 512 go

Auparavant proposé à 1 499,99 euros, le PC gaming fixe HP Omen 25L GT14-1039NF est aujourd’hui disponible à 1 099,99 euros chez Rakuten (vendeur Carrefour). Mais grâce au code promo CARREFOUR150, vous pourrez l’avoir à 949,99 euros.

Le prix réduit de la tour PC gaming HP Omen 25L après application du code promo sur le site de Rakuten.

Une tour PC assez peu encombrante

Dans l’imaginaire collectif, une tour PC gaming prend pas mal de place sur ou sous un bureau. La discrétion n’est donc pas vraiment leur fort. Pourtant, certaines marques font le pari de proposer des modèles assez compacts. Pour son Omen 25L, HP a ainsi misé sur un boîtier qui ne mesure que 44,8 cm de haut, 16,5 cm de large et 39,6 cm de profondeur. On a vu bien plus massif sur le marché. Qu’elle soit posée sur un bureau ou sur le sol, cette tour ne donc va pas occuper tout l’espace. Et elle ne fera certainement pas tache sur un setup puisque l’une de ses façades est transparente, ce qui permet d’admirer ses composants et ses éléments RGB, qui sont d’ailleurs contrôlables. Effet garanti durant les sessions.

Côté connectique, le HP Omen 25L dispose d’une grande variété de ports destinés à accueillir de nombreux périphériques. On trouve ainsi sur ce boîtier deux ports USB-C (un avec une vitesse de transfert de 10 Gbits/s, un autre avec 5 Gbits/s), six ports USB-A (dont deux avec une vitesse de transfert de 5 Gbits/s), trois DisplayPort, un port HDMI 2.1, un port RJ-45 ou encore une prise combo jack 3.5 mm.

Une belle puissance sous le capot

Dans les entrailles de ce PC fixe, on trouve tout d’abord une RTX 4070 avec 12 Go de mémoire GDDR6X dédiée, une carte graphique haut de gamme qui offre une compatibilité avec le DLSS 3.0, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Concrètement, vous pourrez sans souci faire tourner des jeux AAA en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Sans oublier que la RTX 4070 marque aussi des points pour sa consommation électrique maîtrisée.

La RTX 4070 siège près d’un processeur Intel Core i5-13400F, dont la fréquence Turbo maximale s’élève à 4,6 GHz. Ajoutons à cela 32 Go de RAM DDR5, soit la mémoire vive la plus rapide, autant dire que cette tour gérera le multitâche sans aucun problème. Pour finir, le HP Omen 25L embarque également un SSD NVMe de 512 Go, qui promet des lancements rapides de la machine et des temps de chargement considérablement réduits. Notez d’ailleurs que vous pourrez ajouter deux autres SSD M.2 si besoin.

Si vous souhaitez monter votre propre PC gaming, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide listant toutes nos recommandations de configurations et composants pour tous les budgets.

