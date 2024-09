Les forfaits 5G deviennent vraiment pas chers : 300 Go pour moins de 15 €/mois

Grosse enveloppe de données, de la 5G, prix contenu… Pas de doute, le forfait mobile « Le quatorze » de Syma est une offre à ne pas manquer en cette période de rentrée.

Source : unsplash

À la rentrée, les opérateurs s’affrontent sur le terrain des forfaits à bas prix. Et à ce petit jeu, Syma semble prendre l’avantage. Il faut dire qu’avec « Le quatorze », il mise sur un forfait particulièrement généreux pour un tarif attractif. L’opérateur donne accès à 300 Go de données mobiles en 5G pour moins de 15 euros par mois.

Le forfait Syma, c’est quoi ?

300 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 15 Go dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM

La qualité du réseau de SFR

En ce moment, le forfait 5G « le quatorze » de 300 Go de Syma Mobile est proposé à 14,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Syma Mobile Syma Mobile

Le Cinq

40 Go 5.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Sept

100 Go 7.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Neuf

200 Go 5G 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Un MVNO bien généreux

C’est le plus gros argument de ce forfait en série limitée : la quantité de données en 5G pour un prix bas et surtout qui ne change pas après un an.

Avec 300 Go de data, c’est parfait pour un usage très régulier de votre mobile pour regarder du contenu vidéo sur les plateformes de SVoD, naviguer sur les réseaux sociaux ou même en faire profiter facilement tout son entourage grâce au partage de connexion, sans craindre de voir sa quantité de Go s’évanouir trop rapidement. D’ailleurs, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe de 15 Go décomptée de la principale.

Il n’y a pas que la data qui compte

Syma n’a pas prévu qu’une enveloppe de Go car ce forfait propose aussi un bel argument côté communications : les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Les appels internationaux sont par ailleurs possibles depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et vers les mobiles européens.

D’autant que Syma s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G/5G du pays : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française.

Si vous souhaitez plus d’informations, nous avons pu tester l’opérateur.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.