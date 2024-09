Ce PC gamer à seulement 385 € pour les French Days peut lancer de nombreux jeux triple A récents

Si vous cherchez un bon petit PC avec une carte graphique dédiée, notamment pour le gaming, mais aussi pour éventuellement des tâches professionnelles qui nécessitent un peu de puissance, le Medion Erazer Craweler E30e perd 115 euros chez Cdiscount.

Le Crawler E30e est un PC portable à vocation gaming, en témoigne sa carte graphique dédiée, une Nvidia GeForce RTX 2050 avec 4 Go de mémoire dédiée. Pas de quoi faire tourner Black Myth Wukong avec les taquets au maximum, mais quand même de quoi se faire plaisir avec quelques titres récents.

Trois bonnes raisons de choisir le Crawler E30e

La configuration Ă©volutive : vous pouvez mettre jusqu’Ă 64 Go de RAM

La carte graphique dédiée fait toute la différence

L’Ă©cran Full HD de 15,6″ qui peut afficher jusqu’Ă 60 images/seconde

Jusqu’Ă la veille des French Days, le Medion Erazer Crawler E30e Ă©tait affichĂ© Ă 499,99 euros. Aujourd’hui, il est disponible Ă 399,99 euros et si vous entrez le code promo 15DES129 dans le panier, il passe Ă 384,99 euros.

Un PC pour emmener vos jeux préférés partout

MalgrĂ© son cĂ´tĂ© PC gaming, le Medion Erazer Crawler E30e n’en oubli pas son cĂ´tĂ© portable. Avec 24,2 x 35,9 x 2,39/2,5 cm (il est plus Ă©pais au niveau des charnières) pour seulement 2kg sur la balance, il reste relativement compact et lĂ©ger pour ĂŞtre emmenĂ© partout. Car il ne faut pas oublier qu’il embarque, en plus des composants classiques, une carte graphique dĂ©diĂ©e : la Nvidia GeForce RTX 2050 avec 4 Go de mĂ©moire dĂ©diĂ©e.

Cette carte graphique date de la fin d’annĂ©e 2021 et a Ă©tĂ© saluĂ©e pour sa faible consommation Ă©nergĂ©tique : entre 30 et 45 watts en fonction de l’interface mĂ©moire 65 bits. Elle est Ă©quipĂ©e de 2048 cĹ“urs, soit autant que la RTX 3050 pour PC portable. Avec ses 4 Go de inclus, ça permet de soulager la RAM du PC et le processeur pour offrir des performances plus fluides. Ainsi, vous n’aurez aucun mal Ă faire tourner GTA V dessus, et mĂŞme des titres plus rĂ©cents, en faisant peut-ĂŞtre quelques concessions sur les graphismes.

Une bonne configuration à un très bon prix

Pour le prix, vous avez lĂ un bon PC portable gaming. Ce qu’il y a de bien avec le Crawler E30e, c’est que vous pouvez faire Ă©voluer la configuration. Par exemple, les 8 Go de mĂ©moire vive ne sont pas soudĂ©s. Ainsi, vous pouvez en acheter d’autre et mettre jusqu’Ă 64 Go au total.

Pour le SSD c’est pareil, vous pouvez le changer si ses 512 Go ne vous conviennent pas. C’est vrai qu’Ă une Ă©poque oĂą les plus gros jeux pèsent plus de 100 Go, ça fait un peu short. D’ailleurs, le PC est livrĂ© sans système d’exploitation. Vous pouvez installer Windows, Linux, Ubuntu ou tout autre OS alternatif. N’hĂ©sitez pas Ă faire une petite recherche Google, car avec Medion ça peut s’avĂ©rer compliquĂ©.

Un petit mot sur le processeur, un Intel Core i5 12450H, un bon modèle qui peut ĂŞtre boostĂ© jusqu’Ă 4,40 GHz, pour de bonnes performances en gaming. Enfin, la connectique est bien fournie avec un port USB 2.0, un USB 3.2 Gen1, deux USB-C 3.2, un mini DP 1.4, un port HDMI avec HDCP, un lecteur de carte microSD, une prise LAN et une prise micro/casque.

Avec notre guide comparatif des meilleurs PC portables gamer du moment, vous pouvez trouver d’autres ordinateurs capables de rĂ©pondre Ă vos besoins.

