La ceinture cardio connectée Garmin pour sportifs exigeants est à -40 % pendant les French Days sur Amazon

Si vous faites du sport de façon rĂ©gulière ou Ă haut niveau et que vous voulez des mesures plus prĂ©cises que celles d’une montre connectĂ©e, la Garmin HRM-Pro Plus est actuellement en promo Ă -40 % chez Amazon.

Garmin HRM-Pro Plus

En plus de ses montres connectĂ©es, Garmin a dĂ©veloppĂ© tout un panel d’accessoires pour les sportifs, dont la HRM-Pro Plus, une ceinture cardio connectĂ©e reliĂ©e en Bluetooth Ă votre smartphone qui se fixe sur la poitrine et qui permet d’avoir des mesures vraiment prĂ©cises, quel que soit votre sport. En plus, vous la retrouvez avec une rĂ©duction de plus de 50 euros pendant les French Days.

Il vous faut la Garmin HRM-Pro Plus parce que

Elle a une autonomie de 6 Ă 8 mois et la pile se remplace facilement

Elle fonctionne mĂŞme sans montre (pas, calories, minutes intensives, etc.)

Elle transmet les données en temps réel avec les technologies ANT+ et Bluetooth Low Energy

Si vous allez sur le site de la marque, la ceinture cardio Garmin HRM-Pro Plus coĂ»te 129,99 euros. Aujourd’hui sur Amazon, elle est en promo Ă 88,78 euros et si vous utilisez le code promo FD10, elle passe Ă 78,78 euros.

Une ceinture cardio suréquipée et facile à utiliser

La ceinture cardio connectĂ©e Garmin HRM-Pro Plus, Ă©volution de la HRM-Pro, propose des amĂ©liorations notables tout en conservant les fonctionnalitĂ©s principales de son prĂ©dĂ©cesseur. Elle se distingue principalement par son nouveau système d’accès Ă la pile, simplifiĂ© par une trappe ouvrable sans outils, et par une amĂ©lioration logicielle permettant de mesurer la distance et l’allure lors de la course Ă pied en intĂ©rieur.

Comme pour les modèles prĂ©cĂ©dents, la prĂ©cision de la mesure de la frĂ©quence cardiaque reste une prioritĂ©. La ceinture fournit des donnĂ©es fiables, mĂŞme dans des conditions de mouvement intense, minimisant les interfĂ©rences grâce Ă ses Ă©lectrodes bien conçues. Avec une autonomie d’environ 6 Ă 8 mois selon l’usage, la HRM-Pro Plus est un compagnon de qualitĂ© pour les entraĂ®nements rĂ©guliers.

La HRM-Pro Plus offre une connectivité complète grâce à son double support ANT+ et Bluetooth. En plus de se connecter à un nombre illimité d’appareils via ANT+, elle peut se coupler simultanément à trois dispositifs via Bluetooth, permettant de l’utiliser sur des montres de différentes marques (Suunto, Polar, Apple Watch, etc.), ainsi que sur des applications comme Zwift.

Des fonctions avancées notamment pour la course à pied

En ce qui concerne les fonctionnalités avancées, la HRM-Pro Plus excelle dans l’analyse des données de course à pied. Elle mesure des indicateurs tels que l’oscillation verticale, le temps de contact au sol et la longueur de foulée, offrant ainsi une analyse approfondie des performances. De plus, la ceinture peut mesurer la distance et l’allure lors des séances de course sur tapis ou en intérieur, un ajout précieux pour les entraînements en l’absence de GPS.

Pour les athlètes à la recherche de plus de précision dans leurs entraînements, la ceinture propose également la mesure de puissance en course à pied, lorsqu’elle est associée à des montres Garmin récentes comme la Forerunner 955 ou la fenix 7. Ces données supplémentaires permettent de mieux ajuster l’effort durant la course, optimisant ainsi les performances sur de longues distances ou en compétition.

Elle a quelques dĂ©fauts tout de mĂŞme, avec une ceinture plus rigide que d’autres modèles, ce qui peut entraĂ®ner des irritations lors de longues sessions d’entraĂ®nement. Son autonomie varie selon l’usage, nĂ©cessitant parfois des changements de pile plus frĂ©quents que prĂ©vu. Enfin, certaines fonctionnalitĂ©s avancĂ©es, comme l’enregistrement des donnĂ©es en natation, sont limitĂ©es Ă l’Ă©cosystème Garmin.

Pour accompagner cette ceinture connectée, peut-être que vous voudriez avoir une montre au poignet ? Inspirez-vous de notre sélection des meilleures montres connectées pour le sport.

