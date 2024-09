Un écran gaming MSI 24″ 180 Hz à moins de 100 € : c’est ça la magie des French Days

Pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir un écran PC gamer de qualité : pendant les French Days chez Amazon, le MSI G2412F est à -37%.

Si vous cherchez un bon petit écran d’ordinateur pour profiter de vos jeux vidéo dans de bonnes conditions, sans fioritures et surtout sans dépenser des sommes folles : il y a le MSI G2412F actuellement à moins de 100 euros durant les French Days.

Pourquoi craquer pour le MSI G2412F

Une fréquence de rafraichissement qui va jusqu’à 180 Hz

Un temps de latence d’une seule milliseconde

Des bords d’écran ultra-fins pour une image sur 23,8″

Grâce au code promo exclusif des French Days sur Amazon, FD10, vous économisez 10 euros de plus sur l’écran MSI G2412F. Il passe donc de 159,99 euros à 99,99 euros en ce moment.

L’écran gaming qui séduit par sa fluidité

Le MSI G2412F se distingue par sa fréquence de rafraîchissement de 180Hz, un chiffre idéal pour les amateurs de jeux compétitifs. Cet écran de 23,8″ offre une grande fluidité grâce à son temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), pour profiter d’images nettes, sans flou de mouvement. Donc si vous jouez en ligne à des jeux qui font la part belle aux réflexes, vous avez un petit avantage en utilisant cet écran.

En plus de ses performances de jeu, le MSI G2412F offre une belle qualité d’image grâce à sa dalle Rapid IPS, qui couvre 107 % de la gamme sRGB. Les couleurs sont vives et précises, ce qui en fait un choix non seulement pour le gaming, mais également pour les activités multimédias ou la bureautique. En plus, il propose des fonctionnalités ergonomiques et des options de confort visuel, comme la réduction de la lumière bleue, parfaites pour les longues sessions de jeu.

Un écran gaming qui mise tout sur la fluidité

Le MSI G2412F présente quelques inconvénients mineurs, comme un léger effet IPS glow dans des environnements très sombres, une caractéristique commune aux dalles IPS. En gros, vous avez la lumière du rétroéclairage qui dépasse des bords de l’écran, ce qui donne des sortes de lueurs dans les coins. Cependant, ce point est rapidement compensé par ses performances globales. La saturation des couleurs, si elle peut sembler forte pour certains, reste un avantage pour les jeux et les contenus visuels.

Vous pouvez l’incliner d’avant en arrière entre 5° et 20°, par contre, vous ne pouvez pas le régler en hauteur. Pour la connectique, vous avez deux ports HDMI 2.0b, un DisplayPort 1.2a, une prise DC Jack et headphone-out.

Face à la concurrence, notamment des modèles comme l’AOC 24G2 ou le ViewSonic XG2405, le MSI G2412F se démarque par son taux de rafraîchissement supérieur, jusqu’à 180 Hz et son temps de latence de 1 milliseconde. Son ergonomie, sa compatibilité avec les consoles comme la PlayStation 5, et ses technologies Adaptive Sync font qu’il est en plus totalement polyvalent.

Pour compléter votre setup gaming avec du bon matériel, inspirez vous des écrans mis en avant dans notre guide des meilleurs écrans gaming du moment.

